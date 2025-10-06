A Gömöri Művelődési Központ, a Kassai Kerületi Önkormányzat kulturális intézménye immár tizedik alkalommal valósítja meg az interaktív kézműves foglalkozások projektjét, amelynek célja a hagyományos népi kultúra megőrzése és továbbadása a magyar nemzetiségű fiatal generációnak.

A Mesétől a hagyományőrzésig című rendezvénysorozat 2025 októberében valósul meg, és nyolc magyar tanítási nyelvű alapiskola vesz részt benne a Rozsnyói járásából. A projekt célja, hogy felkeltse a kisiskolás korú gyermekek érdeklődését őseik kulturális öröksége iránt, valamint elősegítse a kézműves technikák megismerését és az önálló alkotás képességének fejlesztését.

A program részeként interaktív színházi előadás kerül bemutatásra magyar népmesék motívumai alapján, amelyre 2025. október 8-án kerül sor a Gömöri Hagyományok Házában ( Rozsnyó, Betléri út 8.).

Az előadást kézműves foglalkozások követik, amelyek részben a központban, részben pedig az egyes iskolákban zajlanak majd, ahová a mesterek maguk viszik el a hagyományt.

A projekt a Kisebbségi Kulturális Alap (KULTMINOR) pénzügyi támogatásával valósul meg.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma