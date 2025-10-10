Home Itt és Most Beszédet kíván mondani a parlamentben az Alkotmánybíróság elnöke
Ivan Fiačan (Foto:SITA/Viktor Zamborský)

Felszólalási lehetőséget kért a törvényhozásban Ivan Fiačan, a Szlovák Köztársaság Alkotmánybíróságának elnöke, hogy megsürgesse a hiányzó alkotmánybíró megválasztását. A kassai testület már több mint két éve csak 12 bíróval működik, 13 helyett – erősítette meg pénteken a TASR hírügynökségnek Martina Ferencová, az Alkotmánybíróság elnöke.

„Ivan Fiačant nyugtalanítja a parlament tétlensége ebben az ügyben, ezért 2025. október 1-jén levélben kért felszólalási lehetőséget” – tette hozzá Ferencová.

A parlamentnek két alkotmánybíró-jelöltet kellene megválasztania, akik közül ezt követően az államfő választ.

Az Alkotmánybíróság testülete 2023 szeptembere óta hiányos, Jana Laššáková akkor mondott le tisztségéről. A parlament azóta több sikertelen próbálkozást tett két jelölt megválasztására, de senki sem kapott kellő támogatást.

Fiačan az ügyben már tárgyalt Richard Raši (Hlas-SD) házelnökkel és Peter Pellegrini államfővel. Raši szeptemberben azt nyilatkozta, hogy azonnal kihirdeti az alkotmánybíró-választást, ha politikai megállapodás születik és reális esély lesz a sikeres választásra.

TASR/Felvidék.ma

