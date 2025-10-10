Home Itt és Most Robert Kaliňák megerősítette, hogy Oskar Rózsa a tanácsadója
Robert Kaliňák megerősítette, hogy Oskar Rózsa a tanácsadója

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Oskar Rózsa

A pénteki kormányülés után Robert Kaliňák (Smer-SD) védelmi miniszter megerősítette, hogy Oskar Rózsa zenész a tanácsadója. Közölte, hogy Rózsa standard tanácsadói fizetést kap, és a fegyveres erők katonazenéjével foglalkozik.

„Azt szeretném, ha együttműködnénk az újjáépítés és a korszerűsítés területén, de a fegyverrendszerek ügyében is, ez is fontos téma” – fogalmazott a miniszter.

Rózsa nyilvános szereplésével kapcsolatban Kaliňák azt mondta, ideje lenne elmagyarázni neki, hogy ő már a védelmi minisztériumot képviseli. „Biztosan beszélni fogok vele erről” – közölte.

