XIV. Gömöri Kórustalálkozó képeken
Képriport

XIV. Gömöri Kórustalálkozó képeken

Fotó: Gecse Attila

A Csemadok Rimaszombati Alapszervezetének rendezésében október 18-án, szombaton sor került a rimaszombati Gömör-Kishonti Művelődési Központban a XIV. Gömöri Kórustalálkozóra.

A kórustalálkozó keretében fellépett a zselízi Franz Schubert Vegyeskar, a füleki Pro Kultúra Férfikar és a rimaszombati Blaha Lujza Vegyeskórus. Az est házigazdája Kovács Magdaléna volt. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével mások mellett Hrubík Béla, a Csemadok régiós alelnöke és Agócs Ildikó, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke.

Gecse Attila felvételei

HE/Felvidék.ma

