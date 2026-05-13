2026-os Városnapok Rimaszombatban képeken

A kétnapos rendezvényt Jozef Šimko polgármester a Fő téri nagyszínpadon nyitotta meg, köszöntve a résztvevőket és felidézve a város történelmét.

A megnyitót követően óvodások és iskolások, a művészeti alapiskola növendékei, tánccsoportok és művészeti együttesek léptek színpadra. A programban fellépett a SEWTO tánc-gimnasztikai csoport, Páko Mária örömzeneműhelye, a Čisté duše tánciskola, valamint a Relax Szabadidőközpont is.

A Matica slovenská felavatta Ivan Krasko emléktábláját az egykori gimnázium épületén. A város vezetése hivatalosan átadta a kultúrházat, majd péntek délután a Városi Művelődési Központban ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak, ahol átadták a 2026-os Városdíjakat és további elismeréseket. Az esti órákban zenés fellépések szórakoztatták a közönséget: színpadra lépett a Repáňovská muzika, a Sugár Band, Majself, a napot pedig a Samo Tomeček & Milujem Slovensko Band koncertje zárta.

Szombaton a „Város a gyermekekért” programé volt a főszerep, fellépett a Paci Pac duó, a Rimavan néptáncegyüttes és a TORS tánczenekar. A látogatók mindkét napon élvezhették a tavaszi vásárt is, ahol mintegy 80 árus kínált játékokat, kézműves termékeket, ruházatot és hagyományos vásári finomságokat. A legkisebbeket ugrálóvárak, körhinták és számos vidámparki attrakció várta.

Pósa Homoly Erzsó felvételei

HE/Felvidék.ma