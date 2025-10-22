Home Kitekintő Békepárti költségvetés kell
Kitekintő

Békepárti költségvetés kell

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

Ma tartotta zárószavazását az Európai Parlament plenáris ülése a 2026-os uniós költségvetésről. Deutsch Tamás, a Patrióta frakció témafelelőse kiemelte: „Az Európai Bizottság és az EP háborúpárti többsége a 2026-os uniós költségvetésen keresztül is a háború folytatását támogatja. A háborúpárti erők eddig már 180 milliárd eurót égettek el az ukrajnai háborúra. A magyar ellenzék, a Tisza és a DK brüsszeli nagykoalíciója pedig támogatja ezeket a háborús kiadásokat, sőt mindehhez lelkesen tapsol is. Mindezzel szemben az európaiak és a magyarok elsöprő többsége békét akar, sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert nem akarnak adni ebbe a háborúba. Elég volt a brüsszeli háborús tervekből! Békepárti költségvetés kell!”

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője elmondta: „Az európaiak és a magyarok nem kérnek az illegális migrációból sem. Bárhogyan is szépítik, a migrációs paktum csúnyán megbukott. A Tisza és a DK brüsszeli nagykoalíciója által is támogatott katasztrofális migránssimogató politika egyenes következménye az Európában növekvő antiszemitizmus, a terrorizmus és az erőszakos bűncselekmények számának emelkedése.”

„Ráadásul az Európai Bizottság egészen arcátlanul 2026-ban további eurómilliárdokat akar költeni a brüsszeli korrupciós hálózat, a tagállamok szuverenitását durván támadó álcivil szervezetek és liberális médialerakatok politikai finanszírozására is”

– tette hozzá Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: „Miután Brüsszel politikai zsarolásként és teljesen jogellenesen kizárta a magyar hallgatók nagy többségét az Erasmus+ programból, most az uniós költségvetésen keresztül a magyar kormány sikeres Pannónia ösztöndíjprogramját akarják betiltani a tiszások. Ez szégyenletes. Meg fogjuk védeni a magyar egyetemistákat Brüsszel és a Tisza párt támadásaival szemben is.”

A Patrióták javaslatai, amelyek 2,5 milliárd euróval növelték volna a közös agrárpolitika forrásait, több támogatást adva a gazdáknak, a méhészeknek, a fiatal termelőknek és az iskolatej-programnak, sajnos nem kaptak többségi támogatást.

Emellett a mezőgazdasági válságalap keretét a Patrióták 450 millió euróval javasolták megemelni, hogy legyen fedezet az aszály és a járványok okozta károk enyhítésére, az európai gazdák segítésére.

Ezt a javaslatot sajnos a DK és a Tisza párt brüsszeli nagykoalíciója újra elutasította. Szégyenletes, hogy a Tisza párt képviselői ebben a szavazásban sem vettek részt, ha a magyar mezőgazdaság védelméről van szó, továbbra sem vállalják a küzdelmet, sunnyognak. A magyar gazdák egyedül a magyar kormányra és a Fidesz-KDNP képviselőire számíthatnak.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Kreml szerint a budapesti találkozót alaposan elő...

Magyarország következetesen a békés ukrajnai rendezés pártján áll

Béke nélkül nincs gazdasági növekedés az Európai Unióban

Az illegális migráció által okozott negatív hatásokat a...

Donald Trump két napon belül ígért döntést a...

Magyarország újabb kutatóűrhajóst küld a Nemzetközi Űrállomásra

Szijjártó: a Brüsszel okozta problémák megoldásának egyik eszköze...

Az EU- és a NATO-országok megpróbálhatják meghiúsítani a...

Orbán Viktor válaszolt Toroczkai Lászlónak a kárpátaljai autonómia...

Kárpát-medencei Férfikarok Találkozója Lakiteleken

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma