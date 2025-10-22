Ma tartotta zárószavazását az Európai Parlament plenáris ülése a 2026-os uniós költségvetésről. Deutsch Tamás, a Patrióta frakció témafelelőse kiemelte: „Az Európai Bizottság és az EP háborúpárti többsége a 2026-os uniós költségvetésen keresztül is a háború folytatását támogatja. A háborúpárti erők eddig már 180 milliárd eurót égettek el az ukrajnai háborúra. A magyar ellenzék, a Tisza és a DK brüsszeli nagykoalíciója pedig támogatja ezeket a háborús kiadásokat, sőt mindehhez lelkesen tapsol is. Mindezzel szemben az európaiak és a magyarok elsöprő többsége békét akar, sem katonát, sem pénzt, sem fegyvert nem akarnak adni ebbe a háborúba. Elég volt a brüsszeli háborús tervekből! Békepárti költségvetés kell!”

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője elmondta: „Az európaiak és a magyarok nem kérnek az illegális migrációból sem. Bárhogyan is szépítik, a migrációs paktum csúnyán megbukott. A Tisza és a DK brüsszeli nagykoalíciója által is támogatott katasztrofális migránssimogató politika egyenes következménye az Európában növekvő antiszemitizmus, a terrorizmus és az erőszakos bűncselekmények számának emelkedése.”

„Ráadásul az Európai Bizottság egészen arcátlanul 2026-ban további eurómilliárdokat akar költeni a brüsszeli korrupciós hálózat, a tagállamok szuverenitását durván támadó álcivil szervezetek és liberális médialerakatok politikai finanszírozására is”

– tette hozzá Deutsch Tamás.

Deutsch Tamás hangsúlyozta: „Miután Brüsszel politikai zsarolásként és teljesen jogellenesen kizárta a magyar hallgatók nagy többségét az Erasmus+ programból, most az uniós költségvetésen keresztül a magyar kormány sikeres Pannónia ösztöndíjprogramját akarják betiltani a tiszások. Ez szégyenletes. Meg fogjuk védeni a magyar egyetemistákat Brüsszel és a Tisza párt támadásaival szemben is.”

A Patrióták javaslatai, amelyek 2,5 milliárd euróval növelték volna a közös agrárpolitika forrásait, több támogatást adva a gazdáknak, a méhészeknek, a fiatal termelőknek és az iskolatej-programnak, sajnos nem kaptak többségi támogatást.

Emellett a mezőgazdasági válságalap keretét a Patrióták 450 millió euróval javasolták megemelni, hogy legyen fedezet az aszály és a járványok okozta károk enyhítésére, az európai gazdák segítésére.

Ezt a javaslatot sajnos a DK és a Tisza párt brüsszeli nagykoalíciója újra elutasította. Szégyenletes, hogy a Tisza párt képviselői ebben a szavazásban sem vettek részt, ha a magyar mezőgazdaság védelméről van szó, továbbra sem vállalják a küzdelmet, sunnyognak. A magyar gazdák egyedül a magyar kormányra és a Fidesz-KDNP képviselőire számíthatnak.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma