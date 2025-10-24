A Nyitra megyei önkormányzat 300 kilométernyi útszakaszt újított fel

A Nyitra Megyei Önkormányzat (NSK) a Nyitrai Regionális Útkarbantartó és Fenntartó Vállalattal együttműködve befejezte a másod- és harmadrendű közutak korszerűsítését a „Biztonság növelése” elnevezésű program keretében.

A felújítás során hat járásban összesen tizenegy útszakasz újult meg – tájékoztatott Branislav Becík, a megyei önkormányzat elnöke.

A beruházás teljes értéke 2,8 millió eurót tett ki, amit a megyei költségvetés fedezett. A felújítások elsődleges célja a sérült és elhasználódott aszfaltrétegek cseréje volt.

„Az egyes útszakaszokon megtisztítottuk és kijavítottuk az átereszeket és árkokat, feltöltöttük az útpadkákat, valamint kicseréltük az oszlopokat és a védőkorlátokat is. Megújítottuk és újrafestettük a szegélyeket és a korlátokat”

– ismertette a munkálatok részleteit Matúš Starovič, a Nyitrai Regionális Útkarbantartó és Fenntartó Vállalat igazgatója.

A Nyitra Megyei Önkormányzat közel 500 kilométernyi másodrendű és több mint 1500 kilométernyi harmadrendű közutat tart fenn. Az elmúlt három év során a megye mintegy 300 kilométer úthálózatot korszerűsített.

BN/Felvidék.ma/Teraz.sk