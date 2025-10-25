Home Régió „Egy Szelmencből lett a kettő, egyesítse a Teremtő…”
Megemlékezés a határ megnyitásának 20. évfordulójára

A Szent Efrém Egyházi óvoda óvodásai (Fotó: Vályi Edit)

Tegnap, október 24-én kezdődött a Nagy- és Kisszelmenc közötti határátkelő megnyitásának 20. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés. A második világháború végén meghúzott szovjet-csehszlovák határvonal teljesen elválasztotta egymástól Kisszelmencet és Nagyszelmencet, ezzel évtizedekre elvágva egymástól családokat, rokonokat, barátokat.

A határt végül csak hosszú emberjogi küzdelmek eredményeként 2005-ben nyitották meg Ukrajna és Szlovákia között, akkor nyílt először alkalmuk meglátogatni egymást a rég elválasztott rokonoknak.

A határ megnyitásának 20. évfordulójára kétnapos rendezvénnyel emlékezik a nagyszelmenci önkormányzat. Tegnap gazdag kultúrműsooral várták az érdeklődőket, felléptek a helyi Szent Efrém egyházi óvoda gyermekei, a Dobó István Alapiskola tanulói, Miroslav Sýkora énekes, a Česko Slovensko má talent műsor győztese, Vadkerti Imre és zenekara, valamint az Ilosvai Aszú Néptáncegyüttes.

Szombaton, október 25-én kerekasztal-beszélgetéssel és az évfordulóra készített emléktábla leleplezésével várják a határ története iránt érdeklődő közönséget a szervezők.

Vályi Edit felvételei

VE/Felvidék.ma

