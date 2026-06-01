Összetartozunk határok nélkül

Június 4-én nemcsak a 106 éve aláírt trianoni békeszerződésre emlékezünk, hanem 16 éve ez a nap a magyar nemzet összetartozásának napja is.106 éve a határon túl – Szlovákiában, Romániában, Szerbiában és Ukrajnában – rekedt magyarság megőrizte anyanyelvét, kultúráját, nemzetéhez való ragaszkodását.

Az évforduló előestéjén Pozsonyban, a Fő téren egy villámcsődülettel (Flashmob) teszünk erről bizonyságot. Az ötletgazda Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatója és a szervező a Szövetség a Közös Célokért társulás. Felkérésünkre a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes mutatja be a magyar néptánckincs legszebb értékeit.

A Szőttes 1969-ben alakult Pozsonyban, és azóta is itt van a székhelyük. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy az együttesben mindenki önkéntes alapon dolgozik és büszkék arra, hogy 2020-ban a Szlovák Köztársaság Arany Emlékérme kitüntetésben részesültek.

Meggyőződésünk, hogy a Szlovákiában élő magyarság gazdagítja az ország kulturális sokszínűségét. Ugyanakkor a nemzeti összetartozásba vetett hitünk a megmaradásunk záloga. Mi hiszünk a magyarság jövőjében itt, Szlovákiában, és ezért fontos, hogy erősítsük a magyarság nemzeti összetartozását.

A Szövetség a Közös Célokért társulás 2026. június 3-án 18 óra 00. perckor szervezi meg Flashmobját a pozsonyi a Fő téren, ahol a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes tart bemutatót.

