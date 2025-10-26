Ízelítő a Remény katolikus hetilap 43. számából

„… a szent liturgia szerves része a hang és a csend váltakozása. Minden nagy dolog ugyanis a csendben születik. A megszentelődésünk is.” Az idézet a Remény október 26-i számának A csend hangjai című vezércikkéből való, amelynek szerzője Schranko László.

Az évközi 30. vasárnap evangéliumában Jézus ismert példabeszéde hangzik el a farizeusról és a vámosról. Az igemagyarázat szerzője ezúttal Balga Zoltán, aki írásában hangsúlyozza: akkor tudunk hitelesen tanúskodni hitünkről, ha életünk, cselekedeteink visszatükrözik azt.

A gömöralmágyi templom Szent Abdon és Szennen tiszteletére van felszentelve. A tájainkon ismeretlen perzsa vértanú testvérpárról Juhász Attila cikkében olvashatnak.

Az ifjúsági oldalon a nagymarosi találkozóról, illetve az idősek és a fiatalok kapcsolattartásának fontosságáról találnak írásokat.

A lap egyik legrégebbi külső munkatársa, Csáky Károly pedagógus, néprajzkutató, helytörténész a napokban ünnepli 75. születésnapját. Ez alkalomból kérdezte őt sokrétű tevékenységéről, életéről, hitéről Bodzsár Gyula.

Az Irodalmi sarokban Franz Kafka írása, illetve Pál Ferenc néhány gondolata olvasható.

Sok egyházközségben tartanak imatalálkozókat, folytatódnak az őszi zarándoklatok is – ezekről is találnak beszámolókat a legújabb Reményben.

A Remény Népfőiskola október 27-én induló online előadás-sorozatára is várja a szerkesztőség a jelentkezőket.

Tartalmas időtöltést, jó olvasást kívánunk!