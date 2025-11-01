Növelte eladásait a világpiacon a cseh Skoda Auto

A cseh Skoda Auto az év első három negyedévében 14,1 százalékkal növelte eladásait a világpiacon. A legnagyobb cseh autógyár szeptember végéig 765 700 darab személygépkocsit adott el, ebből 616 300 darabot Európában, ezzel a Skoda a harmadik helyet foglalja el az európai autópiacon – közölte a Skoda Auto pénteken Prágában közleményben.

A Skoda Auto a német Volkswagen konszern része. A konszern Skoda gyáraiban előállított további márkáival együtt a cseh vállalat összesen 869 700 autót adott el, ami 7,5 százalékos éves növekedés.

Az autógyár bevételei 9,5 százalékkal 22,344 milliárd euróra emelkedtek, az üzemi nyereség 5,4 százalékkal 1,79 milliárd euróra nőtt. A beruházások tíz százalékkal 1,3 milliárd euróra emelkedtek.

„A Skoda márka kitűnő kilenc hónapos eredménye azt bizonyítja, hogy stratégiánk helyes. Gyorsan növekednek bevételeink, és egyre inkább jelen vagyunk a világpiacon” – mutatott rá Klaus Zellmer, a Skoda igazgatói tanácsának elnöke.

Külön méltányolta, hogy a Skoda sikerrel tartja harmadik helyét az európai autópiacon. „Stratégiai célunk, hogy ezt a helyünket 2030-ig megerősítsük” – jegyezte meg.

A Skoda eladásai leginkább Németországban nőttek, a 153 800 eladott autó 9,9 százalékos növekedést jelent. Csehországban 9,8 százalékkal 67 700 darabra emelkedett az eladás. Nagy az érdeklődés a Skoda kocsik iránt Nagy-Britanniában és Indiában is.

A Skoda az első kilenc hónap alatt 150 700 elektromos autót adott el, az elektromos és hibrid meghajtású kocsik részesedése az eladásban 24,1 százalékra növekedett. A legkeresettebb modellek sorrendje: Octavia (142 200), Kodiaq (96 200), Kamiq (95 400) és a Fabia (90 ezer).

A Skoda megerősítette, hogy 2026-ban piacra dobja a Skoda Epic modellt, amely teljesen elektromos családi kocsi (SUV crossrover) lesz.

MTI/Felvidék.ma