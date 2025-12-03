Két koraesti és egy esti meccs vár a magyar női kézilabda-válogatottra a középdöntőben

Két 18 órás és egy 20.30-as kezdésű mérkőzés vár az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatottra Rotterdamban a holland-német közös rendezésű világbajnokság középdöntőjében.

Golovin Vlagyimir együttese Szenegált, Iránt és Svájcot is legyőzte ‘s-Hertogenboschban a csoportkörben, így a maximális négy ponttal érkezik a középdöntőbe. Itt december 3-án, szerdán 18 órától a román, december 5-én, pénteken ugyancsak 18 órától a japán, majd december 7-én, vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára, immár Rotterdamban.

A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé. Amennyiben ez a magyar válogatottnak sikerül, úgy a kieséses szakaszban is Rotterdamban szerepel majd.

A csoportkörből az E és F jelű kvartettek küzdelmei kedden (ma) érnek véget, miközben a II. középdöntős csoportban már ezen a játéknapon sor kerül az első fordulóra.

A középdöntő programja (a nemzetközi szövetség honlapja alapján):

forduló:

december 3., szerda:

MAGYARORSZÁG-Románia 18.00

forduló:

december 4., csütörtök:

Japán-MAGYARORSZÁG 18.00

forduló:

december 7., vasárnap:

MAGYARORSZÁG-Dánia 20.30

MTI/Felvidék.ma