Két koraesti és egy esti meccs vár a magyar női kézilabda-válogatottra a középdöntőben

Két 18 órás és egy 20.30-as kezdésű mérkőzés vár az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatottra Rotterdamban a holland-német közös rendezésű világbajnokság középdöntőjében.
Golovin Vlagyimir együttese Szenegált, Iránt és Svájcot is legyőzte ‘s-Hertogenboschban a csoportkörben, így a maximális négy ponttal érkezik a középdöntőbe. Itt december 3-án, szerdán 18 órától a román, december 5-én, pénteken ugyancsak 18 órától a japán, majd december 7-én, vasárnap 20.30-tól az Eb-ezüst-, olimpiai és világbajnoki bronzérmes dán csapat ellen lép pályára, immár Rotterdamban.
A középdöntő első két helyezettje jut a legjobb nyolc közé. Amennyiben ez a magyar válogatottnak sikerül, úgy a kieséses szakaszban is Rotterdamban szerepel majd.
A csoportkörből az E és F jelű kvartettek küzdelmei kedden (ma) érnek véget, miközben a II. középdöntős csoportban már ezen a játéknapon sor kerül az első fordulóra.
A középdöntő programja (a nemzetközi szövetség honlapja alapján):
- forduló:
december 3., szerda:
MAGYARORSZÁG-Románia 18.00
- forduló:
december 4., csütörtök:
Japán-MAGYARORSZÁG 18.00
- forduló:
december 7., vasárnap:
MAGYARORSZÁG-Dánia 20.30
MTI/Felvidék.ma