Őrület – megjelent a decemberi Irodalmi Szemle

A decemberi Irodalmi Szemle fókuszában az őrület motívuma és témája áll. Borsik Miklós, Bódis Attila, Kósa Eszter, Balogh Robert, Celler Kiss Tamás, Toroczkay András versei mellett prózát közöl Dubán Kitti, Győry Attila, Ádám Szilamér, Máté Erik, Plonicky Tamás és Makai Máté.

Bánki Éva esszéjében a művészet és az őrület határait körvonalazza, Kovács Janka a pszichiátriai intézményesülés 19. századi magyarországi vonatkozásait vizsgálja, Pótor Barnabás pedig Hajnóczy Péter Márai-novelláiról értekezik. Decemberben zárul Bartalos Tóth Iveta tárcasorozata, az Alzsbetka, a Mindannyian kívül rekedtünk című írással. A lapszámot Juhász Rokko és Mazán Anikó a 21. Open Performance Art Fesztiválon bemutatott performanszainak fotói illusztrálják.

A tematikus blokkot Juhász Tibor szerkesztő állította össze.

Decemberben elköszön a laptól Nagy Csilla főszerkesztő, a jövő év januárjától a print és az online Irodalmi Szemle főszerkesztői posztján Németh Zoltán folytatja.

Tartalom

Őrület

3 Borsik Miklós: Magamról beszélek, apádról nem tudok; Gyorsabban írok (versek)

5 Bánki Éva: A színeváltó normalitás. A művészet és az őrület határairól (esszé)

9 Bódis Attila: Képzelt beteg; Megkongatott lélek; Bortükör; Elsétáltam (versek)

14 Kósa Eszter: Majdnem hibátlanok (vers)

15 Dubán Kitti: Kibírni a telet Sivánkán (próza)

17 Győry Attila: Elfogadás (próza)

22 Balogh Robert: Kritikusok vs. Írók (vers)

25 Kovács Janka: „Angol hon minden tévelygö kór intézeteinek ama sajátsága van hogy nagyszerüségére, pompájára […] nézve a legdusabb elökelőkével daczólhatnak” – Az angol minta és a pszichiátriai intézményesülés diskurzusai Magyarországon a 19. század első felében (tanulmány)

47 Ádám Szilamér: Kafarnaum (regényrészlet)

51 Máté Erik: Táltoskör (részlet A 13. nő című regényből)

58 Plonicky Tamás: A mintavétel, avagy utazás a férfiasságom körül (próza)

64 Makai Máté: Tartalékrendszer (próza)

66 Pótor Barnabás: „Az embert el kell rettenteni attól, hogy beteg legyen”. Hajnóczy Péter Márai-novelláiról (tanulmány)

88 Celler Kiss Tamás: Amire rábólintottál; Dosztojevszkij, Nietzsche és Jung sétál fel egy svájci hegytetőre (versek)

90 Toroczkay András: K; Miért hal meg minden versemben apa? (versek)

94 Bartalos Tóth Iveta: Alzsbetka. Mindannyian kívül rekedtünk (tárcanovella)

96 Szerzőink

A lapszámot Juhász Rokko és Mazán Anikó munkái illusztrálják. Az Irodalmi Szemle 2025-ös évfolyamából részletek olvashatók a www.irodalmiszemle.sk oldalon, és a lapszámok teljes terjedelemben letölthetők a Madách Egyesület honlapjáról (https://madachegyesulet.sk/).

Irodalmi Szemle/Felvidék.ma