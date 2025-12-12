Home Kitekintő Donald Trumpnak elege van a „csupán a találkozó kedvéért megtartott találkozókból”
Donald Trumpnak elege van a „csupán a találkozó kedvéért megtartott találkozókból”

Donald Trump (Fotó: Reuters)

Az Egyesült Államok akkor vesz részt szombaton az európai vezetők és Ukrajna által kezdeményezett tárgyalásokon, amennyiben esély van arra, hogy a konfliktus megoldása felé lépjenek – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön.

Az elnök a Fehér Házban újságírók előtt kijelentette: „meglátjuk, részt veszünk-e a találkozón”. Az európai partnerek azt akarják, hogy az Egyesült Államok ott legyen – tette hozzá, de hangsúlyozta, hogy ő nem akar időt fecsérelni.

„Nem akarunk rengeteg időt elvesztegetni ezzel”

– fogalmazott, rámutatva, hogy rendezést akar, és ezzel életeket megmenteni.

Donald Trump megerősítette, hogy az Egyesült Államoknak továbbra is szándékában áll segítséget nyújtani a háború lezárását követően Ukrajnának ígért biztonsági garanciákat illetően.

Az elnök megjegyezte: úgy gondolta, közel állnak egy megállapodáshoz az orosz és az ukrán féllel, véleménye szerint Zelenszkij elnökön kívül az ukrán delegációnak kedvére volt az egyezség tervezete. A megállapodás során bonyodalmat okoz a területek cseréjének kérdése – tette hozzá.

„Az ilyen dolgok harmadik világháborúban végződnek”

– jegyezte meg, rámutatva: amennyiben a konfliktusban érintettek „ilyen játékokat folytatnak”, az valóban harmadik világháborúhoz vezet, aminek megtörténtét meg akarja akadályozni.

Előzőleg Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Donald Trump elnöknek elege van a „csupán a találkozó kedvéért megtartott találkozókból”.

MTI/Felvidék.ma

