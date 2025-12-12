Home Kitekintő „Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben“
Szijjártó Péter

A NATO-főtitkár friss nyilatkozata egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseivel szemben, ezért a magyar kormány felszólítja Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be friss bejegyzésében, hogy „ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla”.

Mark Rutte meredek dolgokat mondott: „mi’ vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk” – idézte.

„A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat”

– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország az észak-atlanti szövetség tagjaként visszautasítja a főtitkár szavait. „Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk” – vélekedett.

„Az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!” – húzta alá.

MTI/Felvidék.ma

