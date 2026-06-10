Irány a nyár!

Nyakunkon a nyár, tervezzük a programokat, a teendőket és a kirándulásokat, nyaralásokat. A kiszámíthatatlan politikai körülmények, az esetleges üzemanyag- és kerozinhiány, de a családok szűkösebb anyagi helyzete miatt is sokan itthon, vagy a közeli országokba tervezik a nyaralásokat.

Már évek óta szlovák tengerként emlegetik az Adriai-tengert, a horvát tengerpartot és nem véletlenül, hiszen közel van, autóval, autóbusszal, már vonattal és repülőjáratokkal is megközelíthető. A szálláslehetőségek között mindenki megtalálja a neki legmegfelelőbbet.

Pozsonyban, a Horvát TurisztikaiTársaság által szervezett sajtótájékoztatón Miodrag Mlačič, a társaság igazgatója számolt be az elmúlt év eredményeiről és az idei év újdonságairól.

Tavaly 532 000 szlovákiai látogató érkezett Horvátországba és 3,3 millió vendégéjszakát töltöttek ott. A főváros, Isztria városai és Dalmácia voltak az elsődleges célpontok, a leglátogatottabb és legnépszerűbb helyek Poreč, Dubrovnik, Rovinj, Split és Zadar voltak.

Valamennyi külföldi turistát számlálva 18,5 millióan töltöttek több-kevesebb napot az országban. Már hagyományosan a legtöbben Németországból, Ausztriából, Szlovéniából érkeztek, de mind több az angol és az amerikai turista is.

A látogatók egyre inkább érdeklődnek a magasabb színvonalat nyújtó szálláshelyek iránt, és persze a kellemes tengervíz és tengerpart mellett nagyon vonzó a kiváló gasztronómia, a kedves, szívélyes kiszolgálás, a megfelelő árak és az a biztonság, amely miatt sokan előnyben részesítik Horvátországot a távoli, egzotikus, esetleges veszélyeket rejtő helyekkel szemben.

Az igazgató ismertette az idei év első öt hónapjának statisztikáját is, amely szerint eddig 4,5 millió turista érkezett hozzájuk, akik elsősorban Zágrábot, Abbáziát és Pulát keresték fel.

Idén elsődleges célkitűzésük, hogy ne csak a nyári szezonban, hanem egész évben vonzóvá tegyék országukat a külföldiek számára, az év minden hónapjában turistákkal teljenek meg a szálláshelyek.

Ezért emelik még inkább a gasztronómia, a vendéglátás színvonalát, új szállodákat építenek, megnyitnak egy Marriott szállót, Porečben Pical resort néven létesítenek egy szállót, minden igényt kielégítő wellness-helyeket alakítanak ki, újabb kempingeket nyitnak meg. A leginkább igénybe vett útszakaszokat felújítják, a közlekedési infrastruktúra keretében új autópályákat építenek, a belépési kapukat korszerűsítik, elektronikussá teszik a beléptetést.

Stanko Delič, a Horvát-Szlovák Kereskedelmi Kamara képviselője arról számolt be, hogy Horvátországban a szállodákon kívül egyre több az apartman és a magánszállás, amelyet a helyiek hivatalosan a turisták rendelkezésére bocsátanak.

A Local Host elnevezésű szolgáltatás a szállásadáson kívül a helyiekkel való közvetlen érintkezést is szolgálja, sokan éppen azt értékelik, hogy a helyi lakosokkal együtt, azok tanácsaira, útmutatására támaszkodva nyaralnak.

Ugyanis ők tudják a legjobban, melyik éttermet, cukrászdát, kávéházat érdemes igénybe venni, hol lehet a legelőnyösebben vásárolni, hol lehet a legjobb helyi borokat, olivaolajat, házi termékeket beszerezni.

A horvátok idén erős nyári szezonra számítanak, közben kihangsúlyozzák, hogy egész évben számítanak a külföldi turistákra, mindezt pedig a turisztikai attrakciók, a színvonalas szolgáltatások, az ár-érték arány biztosításával kívánják elérni. Kempinghelyekben, szállókban, magán szálláshelyekben nincs hiány, a gasztronómiai szolgáltatók is felkészültek, a tengervíz egyre melegebb, csomagolhatunk, mehetünk Horvátországba, már csak a pénztárcánkat, a bankkártyánkat kell készíteni!

Benyák Mária/Felvidék.ma

Miodrag Mlačič

Stanko Delič

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