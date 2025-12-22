A nap egytizedét a YouTube-on töltjük

A magyarok egy átlagos napnak több mint az egytizedét videók nézegetésével töltik – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) YouTube-kutatásából. A felmérés arra is rávilágít, hogy a férfiak gyakrabban kattintanak online mozgóképekre a munkahelyükön vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a házimunkák végzése közben, háttértevékenységként indítanak el interneten elérhető tartalmakat. A magyar lakosság mintegy 90 százaléka hetente, majdnem a fele pedig naponta néz videókat, elősorban okostelefonon – közölte az NMHH kommunikációs igazgatósága hétfőn az MTI-vel.

A felmérés alapján átlagosan a nap bő egytizedét – több, mint két és fél órát – töltjük a neten elérhető mozgóképes tartalmak fogyasztásával kikapcsolódás gyanánt, vagy azért, hogy kitöltsük a várakozás és az utazás amúgy „haszontalan” idejét.

Gyakorinak nevezték, hogy egy-egy technikai probléma – például a számítógépes beállítások – megoldásához keresünk videókat, ezt sokan ugyanis hatékonyabbnak tartják egy szakértő megkérdezésénél.

A kutatás rávilágít, hogy

a férfiak többször indítanak el videókat a munkahelyükön vagy az edzőteremben, mint a nők, akik inkább a barátaikkal szeretik nézni a filmeket, utóbbiak előszeretettel választanak videós tartalmakat a monoton háztartási munkákhoz is.

Mint írták, a videómegosztók közül a YouTube dominanciája tapasztalható az ismertség, a kedveltség és a használat tekintetében egyaránt.

Szinte minden második válaszadó napi szinten használja ezt az online felületet információszerzésre, illetve zenehallgatásra is – tették hozzá. A legnagyobb videómegosztó platformon elérhető, általában 5–20 perc hosszúságú videók a napi átlagosan több mint két és fél órás online videónézésből majdnem két órát tesznek ki. A tipikus YouTube-felhasználó 30–39 éves, érettségizett férfi, aki valamelyik nagyobb vidéki városban él.

Ez a videómegosztó mára megkerülhetetlenné vált, mivel minden médium és tartalomgyártó igyekszik jelen lenni rajta: a válaszadók több mint kétharmada szerint ez egy presztízzsel bíró, megbízható, egyszerű és szerethető csatorna, amelyen a család minden tagja megtalálja a neki megfelelő tartalmat

– hangsúlyozták.

A kutatás során a résztvevők egy játékos feladat keretében személyiséget és életkort rendeltek az egyes videóplatformokhoz: a YouTube-ot egy negyven év körüli, tehetős személyként írták le, akihez a többiek igazodnak.

A TikTok ezzel szemben egy izgága kamaszként jelent meg, akinek izgalmas jövőt jósoltak – fűzték hozzá, azzal együtt, hogy ez segített feltárni a hozzájuk kapcsolódó érzelmi viszonyulást, ami mélyebb szinten befolyásolja a használati szokásokat.

Az, hogy a különböző korosztályok eltérő módon viszonyulnak a videómegosztó platformokhoz, nemcsak a preferenciában, hanem a tartalomfogyasztás módjában és céljában is megmutatkozott.

A kutatásban a gyermekek médiahasználati szokásairól a szülők számoltak be:

kiderült, hogy a gyerekek leggyakrabban a Videa-n és a YouTube-on néznek rajzfilmeket, sokszor a szüleikkel együtt, így a videofilm nézése több közös időtöltésnél, hiszen a kulturális minták továbbadására is alkalmat teremt

– áll a kutatásban.

MTI/Felvidék.ma