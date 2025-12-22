Robert Fico és Jozef Ráž átadta a felsővisnyói alagutat

A Nemzeti Autópálya-társaság (NDS) hétfőn átadta a D1-es Lietavská Lúčka–Dubná Skala szakaszát, a felsővisnyói alagúttal együtt. Az ünnepélyes átadáson az NDS és a kivitelező cég vezetői, valamint Robert Fico (Smer-SD) kormányfő és Jozef Ráž (Smer-SD-jelölt) közlekedési miniszter vágta át a szalagot.

Az alagutat 27 éven át építették, többször félbeszakadt a munka. Az autósok a hétfő esti óráktól használhatják. „A szakasz átadása szó szerint áldás a régió és egész Szlovákia számára. Sztrecsény alatt naponta 20 ezer jármű halad el, negyedrészük teherautó, így könnyen elképzelhető, mekkora megkönnyebbülést jelent ez a régiónak és az erre utazóknak” – jelentette ki beszédében Fico.

Ráž szerint az átadás után a Ricsóváralja–Litvailló szakaszon is megnő a forgalom. „A Juhászi és a Zsolna alagutat eddig kevesen használták, ez most megváltozik. Az összességében 25 kilométeres autópálya-szakasz jelentősen lerövidíti a sztrecsényi utat” – hangsúlyozta.

Filip Macháček, az NDS vezérigazgatója emlékeztetett, hogy a szakaszt csak autópálya-matricával lehet használni, az alagútban pedig 100 km/óra a megengedett sebesség. „Ezután a sztrecsényi tranzitforgalom legalább 80%-a átkerül az alagútba, ez több tízezer járművet jelent.

Természetesen nyilvánosságra hozzuk majd az erre vonatkozó adatokat, két-három hónap múlva lesznek új és pontos számok” – mondta Macháček.

A felsővisnyói próbaalagút fúrása még 1998-ban kezdődött, és csak kétéves késéssel, 2002 szeptemberére készült el. Maga az építkezés azonban csak 12 évvel később indult. Eredetileg a Salini Impregilo és a Dúha cég volt a kivitelező, de ezekkel 2019 márciusában szerződést bontott a Nemzeti Autópálya-társaság. Az új pályázatot a Skanska cég nyerte. A felsővisnyói alagút 7,5 kilométer hosszú, a D1-es most átadott szakasza pedig 13,5 kilométeres, a Pozsony-Kassa autópálya részét képezi.

