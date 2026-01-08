Raši megfelelőnek tartja a közvetlen államfőválasztást

Richard Raši (Hlas-SD) házelnök megfelelőnek tartja a közvetlen államfőválasztást, nem ért egyet azzal, hogy ismét a parlament válassza meg a köztársasági elnököt.

Erről a TASR hírügynökségnek adott interjúban beszélt. „Ha a parlament választaná, akkor a törvényhozás vazallusa lenne. Ez nem lenne jó. Az elnöknek joga van olyan döntéseket is meghozni, amelyek nem tetszenek a kormánynak. Ez így helyes, nem összpontosulhat minden egy kézben” – szögezte le Raši.

Hozzátette, sok ország tért át a közvetlen államfőválasztási rendszerre.

Andrej Danko, az SNS elnöke jelentette ki még decemberben, hogy ismét a parlamentnek kellene megválasztania az államfőt, mert a jelenlegi modell társadalmi feszültséget gerjeszt.

tasr/Felvidék.ma