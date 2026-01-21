Home Kitekintő Az Európai Unió békeprojektként született, nem halhat meg háborús projektként
Kitekintő

Az Európai Unió békeprojektként született, nem halhat meg háborús projektként

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Fotó: pixabay.com

„Az európai védelmi ipar megerősítése közös cél, ugyanakkor a védelmi önállóság nem épülhet a háborúban álló Ukrajnára. Az erős védelem nem a háborús készülődést szolgálja, hanem a béke fenntartásának eszköze” – hangsúlyozta Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője a biztonság- és védelempolitikai bizottság éves jelentéséről szóló plenáris vitán.

A képviselő aláhúzta: „Tény, hogy Oroszország háborút indított, és Ukrajnának vitathatatlan joga van a védekezéshez, valamint ahhoz, hogy ehhez nemzetközi támogatást keressen. Mindez azonban nem járhat az európai gazdaság tönkretételével, és nem sodorhatja veszélybe az európai emberek megélhetését” – fogalmazott.

Hölvényi György kiemelte:

Magyarország felelősen és következetesen fejleszti katonai képességeit, megbízható NATO-tagként jár el.

Ennek bizonyítéka, hogy például tavaly negyedik alkalommal biztosította a balti országok légtérvédelmét, aktívan hozzájárulva a kollektív védelemhez.

A biztonság- és védelempolitikai jelentés azért támadja Magyarországot, mert következetesen elutasítja a háborús logikát. „Az álláspontunk egyértelmű és világos: elég a háborús öldöklésből, és nem akarunk háborút Európában” – fogalmazott a képviselő.

A KDNP európai parlamenti képviselője rámutatott: tíz évvel ezelőtt – különböző szinteken ugyan, de – kiegyensúlyozott uniós kapcsolatok álltak fenn az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Kínával. Mára ezek a kapcsolatok egyik irányban sem működnek megfelelően. Hölvényi szerint a védelmi ipar megerősítésének nem az elmélyülő szembenállást, hanem e kapcsolatok közvetlen és közvetett helyreállítását, valamint a jövőbe mutató együttműködést is kell szolgálnia.

„Az Európai Unió békeprojektként született. Nem szeretném, hogy háborús projektként haljon meg”

– zárta felszólalását Hölvényi György.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Az EU–Mercosur-megállapodás jogszerűségét vizsgáltatja az Európai Parlament

A magyar kormány elvi alapon utasítja el a...

Hankó Balázs: nem létezünk a magyar kultúra nélkül

„A migrációs paktum nem a nemzetállami törekvésekről szól,...

Szijjártó Péter: elfogadhatatlan, hogy a Beneš-dekrétumokra hivatkozva földet...

Az EP támogatja a 90 milliárd eurós hiteltámogatás...

„Amíg Magyarországon nemzeti kormány van, a Mercosur-megállapodást sohasem...

G7-csúcstalálkozót javasolt Macron Trumpnak orosz, ukrán és dán...

„Bűn lenne nem emlékezni a magyarországi németek kitelepítéséről”

Kína továbbra is kész együttműködni az Egyesült Államokkal

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma