Az Európai Unió békeprojektként született, nem halhat meg háborús projektként

„Az európai védelmi ipar megerősítése közös cél, ugyanakkor a védelmi önállóság nem épülhet a háborúban álló Ukrajnára. Az erős védelem nem a háborús készülődést szolgálja, hanem a béke fenntartásának eszköze” – hangsúlyozta Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője a biztonság- és védelempolitikai bizottság éves jelentéséről szóló plenáris vitán.

A képviselő aláhúzta: „Tény, hogy Oroszország háborút indított, és Ukrajnának vitathatatlan joga van a védekezéshez, valamint ahhoz, hogy ehhez nemzetközi támogatást keressen. Mindez azonban nem járhat az európai gazdaság tönkretételével, és nem sodorhatja veszélybe az európai emberek megélhetését” – fogalmazott.

Hölvényi György kiemelte:

Magyarország felelősen és következetesen fejleszti katonai képességeit, megbízható NATO-tagként jár el.

Ennek bizonyítéka, hogy például tavaly negyedik alkalommal biztosította a balti országok légtérvédelmét, aktívan hozzájárulva a kollektív védelemhez.

A biztonság- és védelempolitikai jelentés azért támadja Magyarországot, mert következetesen elutasítja a háborús logikát. „Az álláspontunk egyértelmű és világos: elég a háborús öldöklésből, és nem akarunk háborút Európában” – fogalmazott a képviselő.

A KDNP európai parlamenti képviselője rámutatott: tíz évvel ezelőtt – különböző szinteken ugyan, de – kiegyensúlyozott uniós kapcsolatok álltak fenn az Egyesült Államokkal, Oroszországgal és Kínával. Mára ezek a kapcsolatok egyik irányban sem működnek megfelelően. Hölvényi szerint a védelmi ipar megerősítésének nem az elmélyülő szembenállást, hanem e kapcsolatok közvetlen és közvetett helyreállítását, valamint a jövőbe mutató együttműködést is kell szolgálnia.

„Az Európai Unió békeprojektként született. Nem szeretném, hogy háborús projektként haljon meg”

– zárta felszólalását Hölvényi György.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma