Pünkösdi Ünnepségeket tartanak a csíksomlyói búcsút övező napokban Hargita megyében

Pünkösdi Ünnepségek néven kulturális és közösségi rendezvényeket tartanak a csíksomlyói búcsút övező napokban, május 18. és 25. között Hargita megyében – tudatta az MTI-vel hétfőn a székelyföldi megye önkormányzata.

A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódó, a székelyföldi megye több településen zajló rendezvények több mint egy héten át kínálnak kikapcsolódást és élményeket a helyi közösségeknek, a zarándokoknak és a térségbe látogatóknak – írták.

A programok között színházi előadások, népzenei koncertek, hangversenyek, szabadtéri fotókiállítások, néptánctalálkozó, tájházi rendezvények, kézműves foglalkozások és hagyományőrző események is vannak.

A programsorozatot a megyei önkormányzat kulturális alintézményei és partnerszervezetei rendezik.

Május 18-25. között zajlik a Tájházak hete rendezvénysorozat Hargita megye több településén, amikor a helyi tájház megnyitja kapuit a látogatók előtt.

A rendezvénysorozat kiemelt eseménye a Csíki Kamarazenekar május 20-i pünkösdváró hangversenye Csíkszeredában. A koncerten Denis Shapovalov orosz-izraeli művész és a Csíki Kamarazenekar francia, angol és cseh 19. századi remekműveket szólaltat meg a szólista vezényletével.

Kiemelt esemény a május 20-22. között tartandó Hunyadi napok is a csíksomlyói Mária-kertben, melynek nyitónapján Böjte Csaba ferences szerzetes tart szentmisét, majd Lupescu Radu történész tart előadást Hunyadi Jánosról.

A háromnapos rendezvénysorozaton a Hunyadi-sorozat moziváltozatát is levetítik és középkori hagyományőrző programokat tartanak: lesz pajzsfestés, érmeverde, mesterségbemutatók, hadi- és táncbemutató, kézműves vásár. Május 21-én a Budapesti Showszínház mutatja be a Hunyadi Oratórium című előadását, másnap a Codex Régizene Együttes, valamint a Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar lép színpadra.

Kiemelt program a május 22-i 38. Csűrdöngölő Néptánctalálkozó, valamint a május 21-22. között zajló helyi és hagyományos termékek vására Csíkszeredában.

Bíró Barna-Botond, a Hargita megyei önkormányzat elnöke hangsúlyozta, hogy a pünkösdi ünnepkör a térség kulturális és közösségi életének is kiemelt időszaka. „A pünkösd közösségünk egyik legfontosabb ünnepe. A csíksomlyói búcsú vallási és közösségi jelentősége mellett fontosnak tartjuk, hogy az ide érkező zarándokok és látogatók Hargita megye kulturális értékeivel, élő hagyományaival és közösségi életével is találkozzanak” – idézte az elöljárót a közlemény.

MTI/Felvidék.ma