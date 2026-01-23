Magyar Kultúra Estje Párkányban

A város civil szervezeteinek tevékenységében eddig nem szerepelt A magyar kultúra napja megünneplése. Pár nappal az ünnep előtt jött az üzenet, hogy Párkányban a 3D kétszáz fős Danubius moziban január 22-én az esti órában Gubík László a Magyar Szövetség elnöke jóvoltából felajánlja a A Magyar Menyegző c. film levetítését, mint ősbemutatót Párkányban.

Párkányban Retkes János intézésére, és a kultúrház igazgatónője Horváth Ágnes jóindulatával, és sok-sok segítővel két nap alatt beindult az internetes, és szóbeli propagáció. A moziműsorban nem tervezett előadásra csütörtök estére – előzetes regisztrációval megtelt a nézőtér.

Az üdvözlő gondolatokat Farkas Iván megyei képviselő mondta. A nézőtéren szinte egész Párkány környékéről, köztük polgármesterek, fiatalok érkeztek, de esztergomiak is átjöttek e rendhagyó ünnepi estre.

A másfél órás filmet nem tisztem elemezni. Viszont ez a film, valami csodálatos értéket mentett meg a Kárpát-medence egyik legszebb és leggazdagabb kincsestárából.

Az erdélyi népi kultúra, népművészet, népélet szokásain keresztül az erdélyi magyarság ezerkilencszáznyolcvanas éveinek legkegyetlenebb sorsából is adott ízelítőt. S a mának szóló üzenete is leolvasható volt e filmben.

A balsors, a megpróbáltatás, a kitartás tud emberformáló erővé is változtatni népet, nemzetet.

A romantikus hangulatú film mintha hiányozna a mai világ emberének. A film végén vastapssal jutalmazta a közönség.

Párkányban rendhagyó módon első alkalommal volt Magyar Kultúra Est. Köszönet ezért Gubík Lászlónak, helyileg Retkes Jánosnak és a kultúrház igazgatójának, hogy erre terven kívül lehetőséget adtak.

DE/Felvidék.ma