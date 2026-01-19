A Magyar Kultúra Lovagjává avatták Karaffa Attilát

A magyar kultúra napja alkalmából január 17-én a magyar kultúra ápolása érdekében együttműködő civil szervezetek, a Magyar Kultúra Gála alapító rendezői, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Honvéd Kulturális Egyesület immár 30. alkalommal ünnepi gálát szerveztek a budapesti Stefánia Palotában.

A négy földrész 16 országa 430 lovagjából álló Tanácsadó Testület javaslatát figyelembe véve a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma

a Pázmaneum Társulás elnökének, Karaffa Attilának a Magyar Kultúra Lovagja címet adományozta „A magyar kultúra határon túli ápolásáért”.

Mint a laudációban elhangzott: „Dunaszerdahely alpolgármestere, aki mindig tárgyilagosan síkra szállt a magyar nemzeti értékek, a kisebbségi létből fakadó sajátos értékrend, a kulturális örökség megőrzése mellett. Regnum Marianum Akadémia néven a keresztény felnőttképzés egyik alapítója. Az általa vezetett Pázmaneum Polgári Társulás rendezvényeinek szervezője. Népszerűsíti az anyanyelvi oktatást és a magyar iskolákat. A Komáromi Imanapok, imakilencedek és nemzetközi ministránstalálkozók szervezője. Különböző hitéleti kiadványok szerkesztője és kiadója. Pázmány Péter, Mindszenty József és gróf Esterházy János a magyar kultúra lovagja emlékének ápolója.”

A felsorolt lovagias tettekkel érdemelte ki „A magyar kultúra határon túli ápolásáért” címet.

