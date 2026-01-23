Az ökumenikus imahét eseményei Léván

Az idei Krisztus-hívők egységéért megrendezett és az ősi Örmény Apostoli Egyház keresztény vezetői által előkészített ökumenikus imahét alkalmából két eseményre került sor Léván.

Január 20-án, kedden délután ökumenikus istentisztelet bemutatására került sor a lévai Szent Mihály arkangyal-plébániatemplomban, ahol Ján Bednár helyi plébános köszöntötte Kassai Gyula, lévai református lelkészt és kedves feleségét Kassainé Mártha Tímea lelkipásztort, valamint a rossz időjárás ellenére szép számban megjelent református testvéreket és katolikus híveket.

Ezt követően Péter Ottó a lévai magyar hívek lelkiatyja elmondta, hogy

az idei ökumenikus imahét alapigéje: „Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is.” (Ef 4,4).

Továbbá hangsúlyozta, hogy az ez évi közös imahét is különleges ajándék a Krisztus-hívők számára a Teremtő Istenben való egység átélésére. Kívánta, hogy a mindnyájunkban munkálkodó Szentlélek tegye áldottá imaheti istentiszteleteinket, közös imaalkalmainkat, és a testvéri találkozás erősítse Krisztusban való feladhatatlan egységünket, összetartozásunkat. Hiszen egy test tagjai vagyunk a Szentlélek által és a feltámadt Jézus Krisztusba vetett reményünk erősít meg bennünket.

Majd Kassainé Mártha Tímea lelkipásztor Ef 4,1–13. bibliai idézettel a Krisztus hívők egyetértésére intett, és szép imájával áldotta meg a jelenlevőket.

Ezután a Református Énekeskönyv 826. „Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám” kezdetű éneke csendült fel, és Kassai Gyula lelkipásztor az elhangzott evangéliumi részlet „Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével” – sorait magyarázta részletesen.

Rámutatott, hogy minden komoly érték – így az egység és a békesség – létrehozásához, majd megtartásához állandó igyekezetre, erőfeszítésre van szükség.

Az egység, az összetartozás megteremtéséhez az embereknek össze kell jönniük, majd egymásra kell nézniük, beszélgetniük kell, közben megismerve egymás gondolatait, örömeit és gondjaikat. Hangsúlyozta, hogy az egység a békesség kötelékével hozható létre, tartható meg. Viszont rámutatott arra az ellenerőre is, mely az egységet szét tudja forgácsolni, ez a bennünk hordozott sérelmek. Ahogy egy nehéz kő hordozása kimeríti testünket, úgy a sérelmek hordozása megterheli énünket, korlátozza életünket. A legjobb megoldás mind a követ, mind a sérelmet mihamarabb elengedni.

Ez az elengedés a megbocsátás, mely a békesség eszköze. Kassai tiszteletes úr a Bibliát idézve, abban is tanácsot adott, mit kell tenni azokkal, akik rontó szándékkal vannak a békesség és az egység ellen: „Ilyenekkel ne legyetek közösségben!” Hangsúlyozta, hogy akik a békesség ellen vannak, azok nem az emberek, de Isten hatalma ellen vannak. Isten terve, hogy békességgel halmozzon el bennünket, amit a világ nem, csak Ő tud megadni.

A Miatyánk közös elimádkozása és az ünnepélyes áldások után a Béke fejedelme c. nagyon aktuális ének csendült fel a két kórus tagjai és a jelenlevő Krisztus-hívők ajkán. A lelkészek és lelkiatyák rövid útra való gondolatai után a magyar himnusz zárta az aznapi közös együttlétet.

Január 22-én, csütörtökön délután pedig a lelkészházaspár és a lévai református egyházközösség várta ökumenikus istentiszteletre a lévai református templomba Péter Ottó lelkiatyát és a lévai katolikus híveket. Az istentisztelet „Bár szétszakadva él az Egyház” kezdetű nyitóénekét követően Kassai tiszteletes úr az imahét alapigéjének két fontos üzenetét hangsúlyozta. Az első, hogy Isten szolgálatra hív minket, a másik, hogy a hitnek nagykorúságát a szolgálatban éljük meg. Szíveinkre helyezte, hogy amit mondunk, amit teszünk, annak Krisztusra kell mutatnia. Majd a 148. zsoltárral dicsérte Istent.

Ezt követően a két közösség közösen az „Isten szívén megpihenve forrjon szívünk egybe hát” kezdetű gyönyörű egyházi éneket énekelte. Majd Péter Ottó atya prédikációja következett, melyben a kedden megismert evangéliumi részlet „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” mondatát boncolgatta.

Rámutatott, hogy a keresztség minden különbségnél erősebb, ami belépést jelent egy közösségbe, tulajdonképpen beleszületés Isten családjába. Korunk embere identitásának meghatározásával küszködik.

A keresztény ember identitása egyértelmű, az ő azonosságtudata Krisztusban van, s Krisztus a keresztény közösségek egységének forrása. Jézus főpapi imájában is egységért imádkozik.

Annak ellenére, hogy az egység Isten ajándéka, minden keresztény közösségnek erőfeszítéseket kell tenni egységük megtartására. Nem falak, hanem hidak építésének helyei legyenek közösségeink – biztatott mindenkit Ottó atya, aki a keresztségért mondott hálaadó imával zárta szép szentbeszédét.

Ezt követően a közös kórus „Az Úr vezessen az úton” kezdetű szép ír áldást énekelte. Kassai tiszteletes úr zárógondolatában hangsúlyozta, hogy a mi keresztény közösségeink úgy tudnak legtöbbet tenni az egységért, ha a közösségeink gyengeség állapotába került tagjait nem ítéljük el, nem bíráljuk, hanem szeretettel Krisztushoz emeljük.

A „Miatyánk” közös imája után Ottó atya ünnepi áldását adta a jelenlevő Krisztus hívőkre. Az istentisztelet nemzeti imádságunk közös eléneklésével zárult.

Az istentisztelet résztvevői átvonultak a lévai református parókiára, ahol a helyi református közösség egy nagyon bőséges szeretetvendégséggel várt mindenkit. Ez a kötetlen nagyon jó hangulatú együttlét tovább erősítette a lévai magyar Krisztus-hívők egységét.

Müller Péter/Felvidék.ma