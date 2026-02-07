Értékmentés az ipolysági Szondy György Gimnáziumban

A több mint száztíz éves múltra visszatekintő ipolysági Szondy György Gimnázium elkezdte a végzős osztályok tablóinak digitalizálását. A jelenkori tablók mellett a történelmi tablók is elérhetőek elektronikus formában.

Mint már arról többször beszámoltunk, Ipolyságon 2025 szeptemberében létrejött a magyar iskolaközpont. Ennek eredményeként a Pongrácz Lajos Alapiskola épületébe költözött a Szondy György Gimnázium.

Az 1913-ban alapított gimnázium közel százötven tablójának is költöznie kell. Az archiválás hozta magával a tablók digitalizálását. Az elektronikusan feldolgozott tablókat folyamatosan töltik fel a gimnázium közösségi oldalára.

„Gimnáziumunkban jelenleg mintegy 130-140 tabló található. A költözésnek köszönhetően digitalizáljuk a tablóinkat. Így könnyen elérhetőek lesznek bárki számára is” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Gajdács Mónika, a Pongrácz Lajos Alapiskola és Szondy György Gimnázium igazgatója.

Értékmentő munka, mivel a legrégebbi, még fellelhető és a gimnázium tulajdonában lévő tablók is digitalizálva lettek.

A közösségi oldalon a százegy évvel ezelőtt, 1924/25-ös tanévben érettségizett ifjúságot megörökítő tabló a legrégebbi.

Mint az intézményvezető elmondta, az évek, évtizedek során sajnos sok tabló elveszett, megrongálódott, tönkrement, ezért is tartották fontosnak a meglévők digitalizálását.

A gimnázium egykori székhelyén, az Ifjúság utca 22-es szám alatti óriási épületkomplexum folyosóin szépen elfértek a magyar, illetve szintén az épületben működő szlovák gimnázium érettségi tablói. A költözés után azonban új helyet kellett találni a 113 éves magyar gimnázium tablóinak.

A tablók közel felét digitalizálták már

A magyar gimnázium új fenntartója, Ipolyság városa felajánlott a városházán egy helyiséget a tablók szakszerű elraktározására. „A tablóink mintegy negyven százalékát sikerült digitalizálni és archiválni az említett helyiségben” – jegyezte meg Gajdács Mónika.

A volt diáktársak felé egy különleges felhívással is fordultak a tavalyi év második felében. Ideiglenes befogadók jelentkezését várták, akik otthonukban elraktározzák és megőrzik a tablókat. Így huszonhárom tabló került ideiglenesen volt gimnazistákhoz – tette hozzá az igazgató. A befogadók javarészt a saját osztályuk tablóját fogadták ideiglenesen megőrzésre.

A többi tabló fokozatosan a városházában kialakított raktárba kerül. Ezek a tablók nem vesznek el, csupán megfelelően tárolva vannak

– hangsúlyozta Gajdács Mónika.

A tervezett új épületszárny lesz az otthona a tablóknak

Az iskolaközpontban jelenleg csupán csekély hely áll rendelkezésre a gimnáziumi tablók elhelyezésére, falra való akasztására. Várhatóan hamarosan új épületszárnyat építenek a tanintézményhez. Mint már megírtuk, jelenleg igen szűkösen fér el az iskolaközpont az épületben. Ezért is szükséges a nyolc osztálytermet magában foglaló épületszárny kialakítása.

Itt kerülnének majd elhelyezésre a tablók is. Mindennek ellenére pár tabló már most megtalálható a gimnáziumi részleg folyosóján, ahogy a legrégebbi, legértékesebb tablók is elhelyezésre kerülnek a vezetőségi irodákban.

Mint hangsúlyozták, a szakember által végzett digitalizáció még folyamatban van. Fokozatosan kerülnek fel a közösségi oldalra a tablók. Az iskolaközpont gimnáziumi részlege, a Szondy György Gimnázium facebook-oldala ITT érhető el.

Pásztor Péter/Felvidék.ma