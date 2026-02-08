Randevú immár 5. alkalommal a Galántai Honismereti Múzeumban

A Galántai Honismereti Múzeum ismét különleges programokkal készül a közelgő Valentin-napra. Pirk János retrospektív kiállítása kapcsán interaktív tárlatvezetésre, játékos műelemzésre várják az érdeklődőket (nemcsak párokat) február 13-án, pénteken este 17 és 20 között.

Miért jó múzeumban randevúzni?

„Azért jó múzeumban randevúzni, mert közben lehet beszélgetni. A műtárgyak társalgásra késztetnek, nem kell egymás mellett hosszan csendben ülni, mint a moziban” – mondja Pukkai Judit, az aktuális Pirk-kiállítás kurátora, a múzeum programkoordinátora.

„Nagyon ritkán beszélgetünk műalkotásokról. Talán nem is tudjuk, hogyan kezdjük, honnan közelítsük meg. Ezért a látogatóknak ún. beszélgetőkártyákat készítettünk. Ezeken olyan kérdések vannak, amelyek segítenek elindítani a diskurzust Pirk János egy-egy festményét nézve. Ezek között vannak egyszerűbb leíró jellegűek – pl. milyen színeket használt a festő, de vannak kreatívabb gondolkodást igénylőek is – pl. milyen zene passzolna hozzá? A diskurzus lehetőséget ad az egymásra való odafigyelésre, egymás jobb megismerésére, és a beszélgetés hazafelé egy kávézóban, vagy otthon tovább folytatható.”

Öltözzenek sárgába

A múzeum dolgozói arra kérik a randevú résztvevőit, hogy ha van kedvünk, viseljenek sárga színt, mivel ez volt Pirk János kedvenc színe.

Így a képekből áradó optimizmus, remény és kedvesség még jobban hat majd a látogató hangulatára ebben a tél végi szürkeségben. Egy sárga fotófal is várja majd a látogatókat a múzeum előterében.

A múzeumi randevúra nemcsak párokat várnak a galántai múzeumba. A meghosszabbított nyitvatartás lehetőséget ad arra, hogy bárki megtekintse az aktuális Pirk János retrospektív kiállítást és bekapcsolódjon a kreatív feladatokba.

A Randevú a múzeumban rendezvényre 2026. február 13-án, pénteken kerül sor 17 és 20 óra között a Galántai Honismereti Múzeumban. A belépődíj 4 € és 2 €, utolsó belépés 19:30-kor.

Bővebb tájékoztatás a múzeum honlapján és a közösségi hálón található.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma