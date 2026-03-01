3. Esterházy-zarándoklat az Ipoly mentén

Február utolsó napján kelt útra az az ötvenfős zarándokcsoport, akik Kelenyéből indultak a magasmajtényi kálváriára.

A Via Mariae Polgári Társulás és az Esterházy János Zarándokközpont az idei évre

125 kilométeres gyalogos zarándoklatot hirdetett meg, melyet Isten szolgája, Esterházy János boldoggá avatásáért és a felvidéki magyarság megmaradásáért ajánlott fel.

Az idei évben Esterházy János felvidéki mártírpolitikusra a 125. születésnapja alkalmából emlékeznek tisztelői.

A felhívásra, a felvidéki Mária Út Ipoly menti szervezője, Velebny Gábor hirdette meg az első zarándoklatot, melyre a szűkebb és a tágabb régióból érkeztek hívők, a Nyitra vidékről, a Nagykürtösi -, a Lévai és az Érsekújvári járásokból valamint az anyaországból.

A zarándokok a kelenyei Mindenszentek templomában gyülekeztek, ahol szentmisét mutatott be György Ferenc plébános, majd megkoszorúzták a tavalyi évben elhelyezett Esterházy-emléktáblát a templom külső falán.

Itt Dávid Zsuzsanna, az Esterházy János Zarándokközpont munkatársa emlékezett a mártír politikusra. A Himnusz eléneklése után indultak kitűzött céljuk felé.

A magasmajtényi kálvária elérése közben imádkoztak, elmélkedtek, majd a kálvárián Esterházy János életútját, keresztútját és szenvedéseit idézték fel.

A csoport lelki vezetője Gyurász Pál atya volt.

A hazafelé vezető úton Ipolynyéken megálltak Esterházy János bronzszobránál, ahol Hrubík Béla fogadta a zarándokokat és emlékezett a kommunista diktatúra áldozataira, köztük Esterházy Jánosra. Az emlékezést a Szózat eléneklésével fejezték be, majd a 21 kilométeres körtúra után visszatértek Kelenyére, ahol a közösségi házban a kelenyei asszonyok szeretetlakomával, házi finomságokkal várták őket.

Velebny Gábor, a Via Mariae polgári társulás elnökségi tagja, a Mária Út szervezője portálunknak elmondta, hogyharmadik alkalommal szervezték meg az Esterházy-zarándoklatot az Ipoly mentén. Az elmúlt két évben esőben tették meg a vállalt feladatot, míg az idei évben napsütéses derűs idő állt a rendelkezésükre.

„A szikrázó napsütés reménnyel töltött el bennünket, úgy éreztük, üzenetként kaptuk a két év esős idő után a mai napot, megerősítve bennünk a bizalmat és a reményt, hogy Esterházy János boldoggá avatási ügye a célhoz közeledik. A társulásunk és a zarándokközpont által meghirdetett 125 kilométeres gyalogos zarándoklat első állomása volt a mai nap zarándoklata, melyből ezúton teljesítettük a 21 kilométert. A zarándoklaton minden korosztály képviselve volt, gyerekek, fiatalok, éltesebb korúak egyaránt. Kívánom, hogy legyenek követőink és ilyen módon is együtt imádkozzunk a felvidéki magyar mártírpolitikusért, példaképünkért, Esterházy Jánosért” – mondta Velebny Gábor.

Berényi Kornélia/Felvidék.ma