Stabilizációs juttatást kapnak az ápolók

Az intézményi egészségügyi ellátásban dolgozó ápolók és szülésznők idén stabilizációs támogatásban részesülnek. Ez az egészségügyi szolgáltatókról szóló törvény módosításából és számos más törvény módosításából következik, amelyek vasárnap lépett hatályba.

„A támogatás célja az intézményi egészségügyi szolgáltatóknál dolgozó ápolók és szülésznők számának hosszú távú stabilizálásának támogatása” – magyarázta Zdenko Svoboda (Hlas-SD) képviselő, aki a módosítást benyújtotta.

A módosítás meghatározza azokat a feltételeket, amelyeket az ápolóknak és szülésznőknek teljesíteniük kell ahhoz, hogy jogosultak legyenek a támogatásra. Például február 28-ig az érintett szolgáltatóknál kellett alkalmazásban állniuk.

A támogatás teljes összege legfeljebb 3000 euró lehet.

„Ezt a hozzájárulást 2026 folyamán havonta fizetik ki az ápolóknak és a szülésznőknek oly módon, hogy a hozzájárulás első részét 2026 áprilisában, a március hónapban ledolgozott fizetés után, a második részét pedig 2026 novemberében, az október hónapban ledolgozott fizetés után kapja meg az ápoló vagy a szülésznő” – áll a módosításban.

PP/TASR/Felvidék.ma

