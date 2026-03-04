Home Régió A turistaidény a füleki várban a fésűs mesterség és a fémművesség történetét bemutató kiállításokkal veszi kezdetét
A turistaidény a füleki várban a fésűs mesterség és a fémművesség történetét bemutató kiállításokkal veszi kezdetét

A füleki vár (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma, archív)

A turistaidény a füleki várban idén március 12-én veszi kezdetét, mégpedig a „Fésűs mesterség“ és a „Fémművesség“ című időszaki kiállítások megnyitójával a vármúzeum ötödik emeletén.

A besztercebányai Közép-Szlovákiai Múzeumból származó tárlatok, melyeknek kurátora PhDr. Glocko Filip történész, bemutatják az egykori fésűkészítés, valamint a Besztercebánya környéki hagyományos fémműves mesterségek – a réz-, ón-, aranyművesség és kovácsmesterség – történetét, a 16. századtól a 20. század közepéig.

A kiállított műtárgyak figyelemre méltó gyűjteménye és a tartalmas kísérőszövegek révén a látogatók bőséges ismereteket szerezhetnek az egyes munkafolyamatokról, a felhasznált alapanyagokról, a késztermékek értékesítésének módjáról, valamint a tárgyalt mesterségekhez kötődő céhek megalakulásáról és megszűnéséről. Emellett számos érdekességet tudhatunk meg az adott korszak legnevesebb mestereinek életéről és munkásságáról is.

A fémfeldolgozás általában a bányavárosok, illetve a nagyobb kereskedelmi gócpontok köré tömörült, míg a fésűkészítés központja hazai viszonylatban Radvány volt.

Az itt készült fésűk és egyéb szarutermékek a helyi boltokon túl eljutottak egészen Oroszországig és Ukrajnáig, de rendre megjelentek a nagyobb vásárokon is. A céhek a 19. század második felében megszűntek, aminek következményeként fokozatosan eltűntek a régebbi céhes mesterségek is.

A kiállítások megnyitójára 16:30-kor kerül sor, és 2026. május 10-ig lesznek látogathatók. A vár általánosan érvényes nyitvatartási ideje a következő: március 13-tól október 15-ig 10:00 órától 18:00 óráig, valamint október 16-tól november 15-ig 8:00 órától 16:00 óráig; a hét minden napján.

A Füleki Vármúzeum erre az évre is érdekes – főként a mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából megrendezendő – kiállításokat, valamint ismeretterjesztő kulturális rendezvényeket tartogat, melyek közül a látogatók minden korosztálya bizonyára talál kedvére valót.

 FVM/Felvidék.ma

