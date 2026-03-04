A cél közösen és együttműködve alakítani Ipolyság kulturális életét

Mint már beszámoltunk róla, bő két évtized múltán 2026. január elsejei hatállyal újra lesz művelődési központ Ipolyságon. A több intézménynek otthont adó Bartók Béla Kulturális Központ székhelye még építés alatt van, ugyanakkor a szerteágazó tevékenység már elkezdődött, illetve folytatódott a Csákvári Szilvia által vezetett központ égisze alatt.

„A Bartók Béla Kulturális Központ megalakításának elsődleges célja az volt, hogy strukturális intézményi keretet adjon a kulturális életnek Ipolyságon. Magába foglalja a már létező városi kulturális intézményeket” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Csákvári Szilvia.

Hozzátette: a kulturális központ további céljai közt szerepel, hogy együttműködjön az Ipolyságon működő olyan civil szervezetekkel, egyesületekkel, csoportokkal, melyek a kulturális közösségi térben működnek.

„Így alakítjuk közösen, együttműködve Ipolyság kulturális életét”

– húzta alá az igazgató.

Szerteágazó rendezvények összehangolása

A Bartók Béla Kulturális Központ magában foglalja a Honti Múzeumot és Simonyi Lajos Galériát, az Ipolysági Városi Könyvtárt, a Honti Lapok szerkesztőségét, valamint a turisztikai információs központot.

Fontosnak tartják a tervezett rendezvények, alkalmak összehangolását, elkerülve az események egymásra szervezését.

A kulturális központ ennek érdekében már egyeztető találkozóra is hívta az említett szervezeteket. Egy előjegyzési naptárban mindenki fel tudja tüntetni a tervezett programjait, így átláthatóvá válnak az eseményszervezések. Jelenleg a technikai háttér kialakításán dolgoznak.

A kulturális központ a városi költségvetésből gazdálkodik, s a várostól kapott pénzeszközök mellett vállalkozói tevékenységet is folytathat. Így saját bevételekkel is rendelkezhet majd. Eseményeit javarészt pályázati forrásokból szervezi meg. Már több felhívásra is reagáltak.

A központ a hozzácsatolt intézmények munkatársait vette át, ezzel az emberi erőforrással tevékenykednek. Várhatóan bővül majd a létszám a központ épületének az átvétele után.

Már megvalósultak az első események

Az elmúlt két hónapban már több eseményt, közösségi alkalmat bonyolítottak le. Főleg korábban betervezett eseményekről van szó. A megvalósult rendezvények között volt gyerekprogram, dokumentumfilm-vetítéssel egybekötött közönségtalálkozó Kovács Ákossal. Március folyamán a könyvtár épülete több rendezvénynek ad majd otthon, szlovák és magyar nyelvű színházi előadásokra is sor kerül a következő hetekben.

A színes programkínálat mellett a gyermek- és a családi programok tárházának bővítését célozzák meg,

így gyerekeknek és kamaszoknak szóló színházi előadások is megvalósulnak a közeljövőben.

Folytatják a nagy múltú rendezvények szervezését

Ipolyságon már hagyományossá vált kulturális programokat is éltetnek.

A város legjelentősebb közösségi eseménye a szeptember közepén megvalósuló Honti Kulturális Napok, a várossal karöltve már tervezik az idei programot

– jegyezte meg az igazgató.

Színházi előadások, koncertek mellett a Honti Múzeum és Simonyi Lajos Galéria közreműködésével tárlatokat is szerveznek. A téli és kora tavaszi időszakban a Simonyi Lajos Galéria ad otthont a kiállításoknak, a késő tavaszi és nyári hónapokban a Menora Saag Centrum Artis kiállítótere fogadja be a képzőművészeti tárlatokat.

Újdonság, hogy a volt zsinagóga épülete kezelését a kulturális központ átveszi az Ipolyság Város Pecsétje Alapítványtól. Így az ottani rendezvények szervezését is a kulturális központ végzi.

A Lévai Regionális Művelődési Központ által szervezett Lévai Fotográfiai Napok keretében újra terveznek kiállítást az ipolysági zsinagógában is.

Új intézményként fontos a kapcsolatrendszer kialakítása. A szlovákiai intézmények mellett magyarországi intézményekkel is szeretnék szorosabbra fűzni a viszonyt. Balassagyarmattal már megtörtént a kapcsolatfelvétel, a környező szlovákiai városok hasonló intézményei, kulturális központjai felé is örömmel nyitnak.

Őszre elkészül a Bartók Béla Kulturális Központ épülete

Mint arról már több ízben is beszámoltuk, Ipolyság egy sikeres határon átnyúló projektnek köszönhetően indította el a korábbi rendelőintézet teljes körű átalakítását. A megszépülő épületben kap helyet a Bartók Béla Kulturális Központ mellett az Ipolysági Művészeti Alapiskola. Több termet közösségi térként használhatnak a tanintézmény mellett a város egyéb szervezetei, intézményei. A koncertteremet többfunkciós térként hasznosíthatják majd a közeljövőben.

Az átalakítás még javában zajlik. Várhatóan idén ősszel már az épület falai között kezdi meg a következő tanévet a művészeti alapiskola. Ekkor költözik be a kulturális központ igazgatósága is.

Az új kulturális központ már az év elején elindította a kétnyelvű hivatalos honlapját, valamint a közösségi oldalát. Ezeken érhető el mások mellett az aktuális események sora, friss információkról értesülhetnek a kulturális események iránt érdeklődők. Emellett folyamatban van egy hírlevélküldő szolgáltatás beüzemeltetése is. A Bartók Béla Kulturális Központ honlapja ITT érhető el, a közösségi oldala pedig ITT.

A Bartók Béla Kulturális Központ nem csupán az ipolyságiaknak kínál eseményeket, igyekszik megszólítani a tágabb környék lakosságát is.

A Bartók Béla Kulturális Központ kialakításáról és az épület felújításáról ITT, ITT, ITT illetve ITT és ITT számoltunk be korábban.

Pásztor Péter/Felvidék.ma