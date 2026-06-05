Nemzeti összetartozás napi megemlékezések a Felvidéken

A nemzeti összetartozás napja az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés, a törvény elfogadásával kinyilvánítva, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek”. A nemzeti emléknapon a Felvidék számos településén tartottak megemlékezéseket. (A tudósításokat folyamatosan frissítjük.)

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Megemlékezések Nagykaposon

Gazdag programokkal emlékeztünk a nemzeti összetartozás napján Nagykaposon. Június 4-én Ung-vidék szívében találkozott a múlt, a jelen és a jövő – három rendezvénnyel is felhívták a szervezők a figyelmet arra, hogy mi magyarok, éljünk bárhol is, összetartozunk.

A Nagykapos és Vidéke Társulás, a Csemadok városi és területi szervezete, valamint a Rákóczi Hálózat szervezésében egész estét betöltő programokra várták az érdeklődőket. A múltat idéző első rendezvény Géczi Lajos tanár, közíró születésének 100. évfordulója alkalmából megvalósuló emlékest volt a Magyar Közösségi Házban. Az előadók felidézték a civilként hadifogságba került, majd a tanári pályát választó író, népművelő, népmesegyűjtő, Nagykaposon az Erdélyi János-kultuszt megteremtő Géczi Lajos életét és pályaképét. Az előadásokat a helyi alapiskola tanulóinak népmeséi színesítették.

Fontos üzenetet közvetítettek az előadók Géczi Lajos életszemléletét bemutatva, mégpedig, hogy bátran vállaljuk fel és őrizzük, mutassuk meg magyarságunk értékeit.

A jelen összefogását megmutató rendezvény A Szakkör programban alkotó kézművesek kiállításának megnyitója volt. A Nemzeti Művelődési Intézet a felvidéki Rákóczi Hálózattal együttműködve idén már ötödik alkalommal valósította meg közösségépítő kézműves programját. A szakköri évad rendszerint kiállítással ér véget, ennek egyik Ung-vidéki helyszíne volt a nagykaposi Magyar Közösségi Ház.

A kiállításon 15 alkotó kisközösség mutatta meg elkészített alkotásait makramé, quilling, papír- és vesszőfonás, gyertyaöntés, natúrkozmetika, horgolás és szövés tevékenységekben. Molnár György, a Nemzeti Művelődési Intézet partnerségi központvezetője nyitotta meg a kiállítást. Beszédében hangsúlyozta a program össznemzeti erejét, hogy az elmúlt öt évben megsokszorozódott a résztvevők létszáma, akik együtt szeretnének alkotni és megismerkedni a magyar népművészeti tevékenységekkel.

A program kiváló lehetőség arra, hogy a bekapcsolódó résztvevők érezzék, egy nagy Kárpát-medencei család részei mindannyian – ugyanúgy szakkörben alkotnak Erdélyben, mint a Kárpátalján, Felvidéken vagy az anyaországban is. A rendezvényen minden jelenlévő felkötötte szív felőli bal csuklójára a magyar nemzet egységét jelképező nemzeti színű szalagot, megmutatva, hogy a magyar szív bárhol is dobbanjon, mind egy ritmusra ver.

Végül a tragikus trianoni békediktátum aláírásáról emlékeztünk meg az est során. A nemzeti összetartozás jövőbe mutató fontosságát hangsúlyozta beszédében a megemlékezés szónoka, Gabri Rudolf: „A magyarság történelmének legtragikusabb évszázada lett a 20. század. A múltban hiába harcoltunk tatárral, törökkel, Habsburggal, mégis a 20. században következett be az, amitől legjobban rettegtünk: a szétszóródás és a pusztulás.” Beszédében Eötvös József gondolatát idézte, miszerint „vannak dolgok, melyeket csak az érez, kinek esze, s vannak olyanok, melyeket csak az ért, kinek szíve van”, a magyar közösségek valódi összetartozására utalva. Ma, mikor itt állunk, mint az elszakított magyarok egy viszonylag apró közössége, az említett szavak mindennél fontosabbak, mert a szív és a lélek az, ami összeköt bennünket, szétszóródott magyarokat – fogalmazott.

Ezt követően Nagykaposon idén is fellobbant az Összetartozás tüze, melyet a Mécs László Cserkészcsapat tagjai gyújtottak meg.

VE/Felvidék.ma

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Nemzeti összetartozás napja Fülekpüspökin és Ragyolcon

Fülekpüspökin és Ragyolcon is megemlékezést tartottak június 4-én, a nemzeti összetartozás napján. Fülekpüspökin a Csemadok helyi alapszervezete, a község önkormányzata és a Csemadok Nógrádi Területi Választmánya hívta közös főhajtásra az emlékezőket a trianoni emlékműhöz, a fülekpüspöki emlékparkba. A programban ünnepi beszéd, tárogató, énekkari fellépés, szavalat, valamint koszorúzás szerepelt.

Ragyolcon a Csemadok helyi alapszervezete szervezett megemlékezést az első világháborús emlékműnél. Az ünnepi beszédet mindkét helyszínen Marcinkó Zoltán mondta. Ragyolcon harangszó és koszorúzás után meggyújtották az összetartozás tüzét is.

Marcinkó Zoltán beszédében a felvidéki magyar sors személyes és közösségi tapasztalatából indult ki. Mint fogalmazott, egy átlagos felvidéki család történetében is világosan látszik, mit jelentett a 20. század: ugyanazon a vidéken élő nemzedékek más-más állam polgáraiként születtek és éltek. „Nekünk, felvidéki magyaroknak ezt nem kell magyarázni” – mondta, hozzátéve, hogy mindennek oka a 106 évvel ezelőtti trianoni döntés volt.

A beszédben elhangzott, hogy Magyarország a békeszerződés következtében elveszítette területének kétharmadát, lakosságának jelentős részét, és magyarok milliói kerültek idegen állam fennhatósága alá. Marcinkó Zoltán szerint a múltat megváltoztatni nem lehet, de meg kell érteni, mert abból ismerhető fel, „kik vagyunk valójában”.

A szónok nemcsak a veszteségekről, hanem a jelen kihívásairól is beszélt. A felvidéki magyarság gyengeségeinek okaként a történelmi veszteségeket, az anyagi és intézményi örökség megszakadását, valamint a fogyatkozó létszámot nevezte meg. Különösen hangsúlyosan szólt az anyanyelv átörökítéséről és a magyar iskolák megtartásáról, amelyet a következő évek egyik legfontosabb közösségi feladatának nevezett.

Beszédének legerősebb üzenete mégsem a lemondás, hanem az újrakezdés volt. Marcinkó Zoltán arra biztatta a jelenlévőket, hogy a veszteségek emléke ne bénító teher legyen, hanem a változás és a felelősségvállalás kiindulópontja. Mint fogalmazott, nem mástól kell várni a megmaradást, hanem mindenkinek fel kell tennie a kérdést: „én mit tudok tenni érte”.

A fülekpüspöki és ragyolci megemlékezések üzenete így szorosan kapcsolódott a nap többi felvidéki rendezvényéhez: az összetartozás nem csupán emlékezés, hanem a mindennapi cselekvés, az anyanyelv, az iskola, a család, a hit és a közösség megtartása. Marcinkó Zoltán zárógondolata szerint a pislákoló reményből akkor lehet „messzire lobogó, világító tűz”, ha a közösség tagjai továbbra is ragaszkodnak értékeikhez, és ellenszélben is vállalják magyarságukat.

SZE/Felvidék.ma

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Égő gyertyák a Trianon-emlékkőnél

Nánán a Csemadok Alapszervezete idén nem szervezett közös megemlékezést. Felhívást tett közzé, hogy a Trianon-tragédia századik évfordulójára állított emlékkőnél bárki elhelyezhet nemzetiszín szalagot és gyújthat gyertyát.

Elsőként a helyi alapiskola kisdiákjai vonultak ki tanítójukkal. Gyertyát vittek, magyar szalagot kötöttek az emlékkőre, és verset mondtak.

16.30 órakor megkondult a harangszó a faluban.

A délután folyamán a Magyar Szövetség nevében Hanza Bán Krisztina elnöknő gyújtott gyertyát, majd a Csemadok vezetőségi tagjai is csendes megemlékezést tartottak gyertyával és nemzetiszín szalaggal.

Párkányban a Csemadok alapszervezete, a Magyar Szövetség és a Memoriae Patrum Honismereti Társulás közös megemlékezést szervezett a Sobieski történelmi parkban álló emlékkőnél. A rendezvényt a Szivárvány énekkar a Himnusz eléneklésével nyitotta. Az Ady Endre Alapiskola diákjai, Danič Dávid és Danič Ádám egy-egy verssel emlékeztek a magyarság tragikus szétdarabolására.

Az ünnepi szónok dr. Somogyi Alfréd, a SZAKC elnöke volt. Beszédében idézte a történelem máig fájó, igazságtalan időszakát és az idegen országba szakadt kisebbségi sors örök fájdalmát. Végül a megmaradás zálogára, az összefogásra hívta fel a felvidéki magyarság figyelmét.

Ünnepi gondolatai megrendítőek voltak, ugyanakkor fontosak a jövő biztosítása szempontjából is.

A megemlékezésen jelen voltak a civil szervezetek képviselői: Izrael Diana, a Csemadok járási elnöke, Bacsó Péter, az Ady Endre Alapiskola igazgatója, a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola képviselői, az egyházak vezetői – dr. Fóthy Zoltán katolikus körzeti esperes, Pólya Csaba református lelkész –, valamint Szabó Jenő, a város polgármestere. Valamennyien koszorút helyeztek el a gyászos évforduló alkalmából. A megemlékezést az énekkar és a résztvevők a Szózat eléneklésével zárták.

Szarka Tamás: Kézfogás 2026 – esztergomi bazilika, nemzeti összetartozás napja

Az összetartozás napján az esztergomi bazilikában mintegy ezer kis- és nagydiák gyűlt össze, hogy Szarka Tamás Kossuth-díjas előadóművésszel együtt énekelje: összetartozunk, egy vérből valók vagyunk. Szarka Tamás bevezetőjében prózában, majd dalban is elmondta ezt, és vele énekelt, majd tapsolt a több mint ezer diák – köztük sokan felvidéki iskolákból. Felhangzott az „Otthon vagyunk”, a „Boldogasszony Anyánk” és a nemzeti ima is. Az énekkart Vereckei Attila vezényelte.

DE/Felvidék.ma

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Gúta: Trianon célja a szétszakítás volt, a mi válaszunk az összetartozás

Gútán is emlékeztek június 4-én, a nemzeti összetartozás napján. A városi önkormányzat mellett működő Kultúra és Kulturális Örökség Bizottság, valamint az Adamis Anna Városi Művelődési Központ szervezésében a program koszorúzással kezdődött az első világháborús emlékműnél, majd az Adamis Anna Városi Művelődési Központ előtti téren az Összetartozás táncával folytatódott. Köszöntőt Gőgh Mihály, a Történelmi Vitézi Rend tagja mondott, az emlékező beszédet Samu István, a Kultúra és Kulturális Örökség Bizottságának elnöke tartotta.

Samu István beszédében arra figyelmeztetett: Trianon nem pusztán lezárt történelmi esemény, hanem ma is élő tapasztalat. Mint fogalmazott, „Trianon nem lezárt múlt, hanem élő jelen”, hiszen következményei a jogfosztások örökségében, a Beneš-dekrétumok kérdésében, az anyanyelvhasználat nehézségeiben, valamint az iskolák, intézmények és közösségek mindennapi küzdelmeiben is jelen vannak.

A szónok hangsúlyozta, hogy június 4-e nemcsak a gyász és a veszteség napja, hanem a megmaradás erejének felismeréséé is. A nemzeti összetartozás napja szerinte arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar nemzetet nem a határok tartják egyben, hanem „a hit, a nyelv, a kultúra, az emlékezet és az akarat”.

Külön szólt a fiatalokhoz is, kiemelve: nekik nem siránkozást, hanem tartást, nem keserűséget, hanem önbecsülést kell továbbadni. Mint mondta, magyarnak lenni a Felvidéken nem teher, hanem örökség, feladat és lehetőség.

Beszédének egyik központi gondolata az volt, hogy a megmaradás nem passzív állapot, hanem mindennapi cselekvés. „Trianon célja a szétszakítás volt. A mi válaszunk az összetartozás” – fogalmazott Samu István, hozzátéve: a magyar szó, a magyar iskola, a közösségi ünnep, a templom, az emlékmű, a család, a kultúra és az egymásért vállalt felelősség mind ennek a válasznak a részei.

A gútai megemlékezés a Semmelweis című film vetítésével zárult az Adamis Anna Városi Művelődési Központban.

SZE/Felvidék.ma

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Megemlékezés Ipolyságon az együttműködés jegyében

Ipolyságon a katolikus templom harangzúgásával kezdődött a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezés. A Közép lakótelepi kis parkban álló kopjafánál Csách Gábor, Balassagyarmat polgármestere mondott beszédet.

Mint emlékeztetett, az Ipoly két partján fekvő, egymástól alig néhány tíz kilométerre lévő városok három évvel ezelőtt kötöttek partnerségi megállapodást. Ehhez újabb együttműködés csatlakozott az idei nemzeti összetartozás napján: a két város könyvtárai ünnepélyes keretek között írták alá a közös együttműködési megállapodást. Mindez bizonyítja, hogy a folyó nem elválasztja, hanem összeköti a két partján élő közösségeket.

„Százhat éve nyelvében és identitásában túlélő magyar közösség előtt tisztelgünk” – folytatta a szónok.

Balassagyarmat polgármestere röviden áttekintette az első világháború utáni időszak főbb eseményeit. Hangsúlyozta, hogy a szétszakítottság ellenére az Ipoly mentén ma is élő kulturális, családi és baráti kapcsolatokkal rendelkezünk.

Üzenetként fogalmazta meg: azt kívánja, hogy az Ipoly menti magyar közösségek együttműködése tovább erősödjön, és az évtizedek múltán ne csupán az idő múlása legyen az egyetlen felmutatható örökségünk, hanem az újra virágzó palóc vidék felemelkedése.

A megemlékezésen az ipolysági magyar tanintézmények tehetséges diákjai léptek fel. Az esemény koszorúzással ért véget.

PP/Felvidék.ma

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Vezekény községben az összetartozás tüzét is meggyújtották

Vezekény település is közös megemlékezést tartott a nemzeti összetartozás napján. A résztvevőket Zupko Tamás polgármester köszöntötte, aki felidézte: 106 év telt el a trianoni döntés óta, amely szétszabdalta az országot, a külhoni magyar közösségek azonban több nemzedék után is megmaradtak. Mint fogalmazott, Vezekényen immár méltó helyen emlékezhetnek, hiszen az előző években még a kultúrház udvarán gyújtották meg az őrtüzet, tavaly óta azonban a település emlékművénél gyűlhet össze a közösség.

A polgármester beszédében arról is szólt, hogy a vezekényi alapiskola diákjai a Fekete-víz partján csatlakoztak az Összetartozás tánca kezdeményezéshez, így a Rozsnyón, Komáromban és más helyszíneken táncoló diákokkal együtt fejezték ki az összetartozás üzenetét. Az esti megemlékezésen pedig az Összetartozás tüzét gyújtották meg, kapcsolódva a Kárpát-medence-szerte fellobbanó őrtüzekhez.

Zupko Tamás a közösség jövőjéről is bizakodva beszélt. Kiemelte, hogy az óvodába várhatóan hárommal több gyermeket íratnak be, az iskolában pedig négy fővel bővülhet az elsősök száma. Emlékeztetett arra is, hogy a kisiskola kilenc évvel ezelőtt hét diákkal indult, a következő tanévben pedig várhatóan már 26 tanulója lesz. Szerinte mindez azt mutatja, hogy a vezekényi magyar közösség erős és összetartó.

A megemlékezésen Mézes Rudolf, a Csemadok nyugat-szlovákiai regionális alelnöke is szólt a jelenlévőkhöz. Beszédében a szülőföldhöz való ragaszkodást és az anyanyelv megőrzésének fontosságát állította középpontba. Tamási Áront idézve arra emlékeztetett: „A madárnak szárnya van és szabadsága. Az embernek csak egy szülőföldje és sok kötelessége”.

Mézes Rudolf köszönetet mondott mindazoknak, akik Vezekényen nemcsak beszélnek a megmaradásról, hanem tesznek is érte. Mint hangsúlyozta, a közösség egyik legfontosabb feladata, hogy őrizze édes anyanyelvét, emlékezzen az elődökre, és erre emlékeztesse a következő nemzedékeket is.

SZE/Felvidék.ma