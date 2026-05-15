Megújul a Zselíz/Garammikola és Nagypuszta közötti megyei út

Nyitra megye önkormányzata legutóbbi ülésén újabb jelentős útfelújítási csomagról döntött. A sikeres közbeszerzések eredményeként felszabadult forrásokat további szakaszok modernizálására fordítják, amely érinti a Lévai, a Tapolcsányi, a Nyitrai és az Aranyosmaróti járást is.

A megye eredetileg 25 millió eurós keretet különített el az idei évre infrastrukturális fejlesztésekre, amely hidak, utak, iskolák és szociális intézmények megújulását célozza. A lezárult közbeszerzési folyamatok után azonban kiderült, hogy a tervezettnél kedvezőbb árak születtek, így közel 1 millió euró szabadult fel.

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke az ülésen módosító javaslatot terjesztett be annak érdekében, hogy ezt az összeget célzottan további útszakaszok felújítására használják fel. A döntés értelmében összesen 1,26 millió euró értékben, mintegy 8,6 kilométernyi úthálózat újulhat meg a közeljövőben.

Érintett útszakaszok a Lévai járásban

A fejlesztési csomag kiemelt része a Lévai járást érinti, ahol két fontos szakasz kap új aszfaltréteget:

Zselíz és Garammikola között a Nagypuszta felé vezető, eddig hiányzó 1,9 kilométeres szakasz (273 ezer euró értékben).

Ipolyfödémes és Palást között egy 1,4 kilométeres útszakasz.

A fennmaradó három fejlesztés a Tapolcsányi, a Nyitrai és az Aranyosmaróti járás területén valósul meg.

Csenger Tibor hangsúlyozta, hogy az elmúlt időszakban a zselízi kataszterben szinte valamennyi megyei fenntartású út megújult, összesen 14 (12+2) kilométeren. Az alelnök szerint ez az eredmény a következetes regionális érdekképviseletnek köszönhető.

„Ebből látszik legjobban, hogy mennyit jelent az, ha a régiónak erős képviselete van, és van erőnk hozzá, hogy az itteni régió érdekeit tudjuk képviselni és érvényesíteni. Erre van szükség országos szinten is, hogy a parlamentben is legyen képviselete Dél-Szlovákiának, mert az egyes nagy pártok egyáltalán nem foglalkoznak a mi problémáinkkal”

– nyilatkozta az alelnök.

A beruházások kivitelezése a döntést követően a tervezett ütemezés szerint kezdődhet meg, tovább javítva a régió közlekedésbiztonságát és infrastruktúráját.

Ezzel kapcsolatos további fontos hír, hogy ennek a munkálatnak most nem képezi részét a vasúti felüljáró rekonstrukciója. A hidak felújítására Nyitra megye az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektet, ennek részeként Zselíz környékén is számos híd újult meg.

„Az érintett híd projektdokumentációjának elkészítése is elkezdődött már, maguk a munkálatok kivitelezésre is hamarosan sor kerül a jövő év folyamán”

– tette hozzá Csenger.

Csonka Ákos/Felvidék.ma