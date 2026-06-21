Czigány György, a híres Ki nyer ma? játék ötletadója a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia Krisztinavárosi esték kulturális sorozatában vett részt előadással összekötött beszélgetésen. Mint egy korábbi írásomban említettem, talán ez volt az utolsó nyilvános szereplése: április 6-án elhunyt.

Visszatérve az estére, amíg a magyar rádiózás doyenje a kerülethez, a plébániához fűződő gondolatait osztotta meg a népes egybegyűltekkel, néha elméláztam, s visszagondoltam a Ki nyer ma? játékhoz fűződő kedves emlékeimre.

A zenei kvíz 1969-ben indult útjára, s csakhamar népszerű lett. Először a Hungária Kávéházat szemelték ki helyszínéül, majd az Astoria Szálló halljában talált állandó otthonra. Jó döntés volt, a hotel Budapest legforgalmasabb kereszteződésében épült, s ez a jelentkezők létszámát is pozitívan érintette. Azokból pedig sosem volt hiány.

A hatvanas években a magyar zene „fogyasztói rétege” igencsak népes volt, élt még az idősebb, zenekedvelő generáció, s az egyetemek is ontották az utánpótlást. Mindkét csoport szívügyének tekintette a játékot. Az összegyűlt tömeg (húsz-ötven ember szorongott a nagyteremben), izgatottan várta a sorsolást, amikor a főjátékos és a tartalék játékos nevét húzták ki a kalapból. Az adás délidőben hangzott el, mikor sokan hallgathatták.

A nézőtábor együtt izgult a játékossal, aki öt kérdésre adott jó válasz esetén nyerte el az akkoriban szép summának számító háromszáz forintot. Amennyiben a főszereplő tudatlanabbnak bizonyult, a tartalék játékos lépett automatikusan a helyére. Ha mind a két játékos hezitált, a nézők soraiból kértek megfejtőt.

Igen sok függött a kérdezőktől, voltak szigorúbb műsorvezetők (pl. Boros Attila), s voltak akik alákérdezéssel segítették az izguló zenekedvelőt (pl. Antal Imre).

Az Astoriában többször is jelentkeztem játékra, de nem mosolygott rám a szerencse, erre még várnom kellett. Ez is eljött, a műsor péntekenként vidékre látogatott, s külhonból is jelentkezett; két ilyen alkalommal Balatonszemesen én is játszhattam. A nagy múltú településen mindkétszer kevés jelentkező akadt, így a kalapból engem húztak ki. Mindkét évben Magyar Kornél vezette a Ki nyer ma?-t, s igen segítőkésznek bizonyult.

Általában vidéken a könnyebb feladványokkal operáltak, s ebben a Balaton-parti település sem volt kivétel. Egy kérdés viszont megizzasztott: Georg Friedrich Händel Acis és Galatea című operájából hangzott el egy részlet. Talán a szerző még derengett, de a művet homály fedte. Ekkor a vezető odasúgta, hogy van egy ilyen tárgyú Suppé-operett is, A szép Galatea, s ekkor már leesett a „tantusz”.

A díjat megnyertem, s hozzá még egy vacsora is járt Szemes előkelő éttermében, a Kistücsökben. A vendéglátóhely igen meredek árairól híres, így ritka vendégek voltunk termeiben, de a második évi nyeremény után a tulajdonos már régi ismerősként üdvözölt minket.

A műsor a végére kicsit elfáradt, belterjessé vált, ugyanazokat a hangokat lehetett felfedezni a játékban, s hallgatottsága is csökkent. Így majd’ tízezer adás után, 2007 szeptemberében hangzott el utoljára. A Bartók Rádióban 2023-ban a népszerű műsort felélesztették, gyakran hallgatom a reggeli nyolcórás hírek után.

Dr. Csermák Zoltán/Felvidék.ma