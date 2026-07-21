Home Kitekintő Zajlik a Magyarok Kenyere búzagyűjtési akciója
Kitekintő

Zajlik a Magyarok Kenyere búzagyűjtési akciója

HE
HE
Magyarországon idén 102 gazdaság vállalta az adománybúza átvételét, míg 12 malom, összesen 15 malomüzem közreműködésével készülnek el a lisztadományok, amelyek a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez jutnak el.
A Magyarok Kenyere közösségi oldaláról megtudtuk, a program erejét ugyanakkor az egész Kárpát-medencét átfogó összefogás adja.
A külhoni térségekben további 189 gyűjtőpont kapcsolódik be az adományok gyűjtésébe és koordinálásába.
A toborzást a NAK munkavállalói, falugazdászok, a MAGOSZ gazdaszervezetei és további 13 külhoni szervezet munkatársai, köztük a külhoni falugazdász hálózat is segíti.
A búzagyűjtés egészen augusztus végéig tart.
A kezdeményezés szellemiségét jól összefoglalja a program jelmondata:
„Nincsenek határaink, csak 15 millió búzaszemünk, és nekünk minden egyes búzaszem számít!”
Ez az üzenet évről évre emlékeztet arra, hogy a nemzeti összetartozás, a szolidaritás és a segítő szándék nem ismer országhatárokat.
A 2025. évben már átlépte az 1100 tonnát a búzaadományok össz-mennyisége, ezzel több, mint 700 tonna liszt került kiosztásra: idehaza több, mint 400, határon túl több, mint 100 intézményt, szervezetet támogatva. Az átadott lisztek jellemzően 4-6 hónapon keresztül segítik a szociális ellátást, abból nem csupán kenyér, de péksütemény, főzelék, tészta és egyéb finomság is az asztalra kerül.
A Magyarok Kenyere program nem csupán adománygyűjtés, de közösségi szerepvállalás is, így továbbra is ingyenesen várja az érdeklődőket, látogatókat bármely eseményén: aratónapok, búzaösszeöntő ünnepségek, kenyérünnepek, sőt: közösségi sütések sora veszi kezdetét a nyári szezonban határon innen és túl.
Mind a gyűjtőpontok, mind az események listája elérhető a magyarokkenyere.hu weboldalon (folyamatosan frissül).
Magyarok Kenyere FB/ HE, Felvidék.ma
Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Mesterséges intelligenciával alakítják át az iskolai oktatást Kínában

Újabb csúcsot döntött Magyarországon a használtautó-piac az első...

Irán elleni válaszcsapást indított az amerikai haderő katonáinak...

Koncertet adnak XIV. Leó tiszteletére a Castel Gandolfo-i...

Csaknem 4 millió köbméterrel nőtt tavaly Magyarország élőfakészlete

Macron: Franciaország és Németország ismét közeledik egymáshoz

Kizárja az EU az ideiglenes védelemből a katonakorú...

Az EU kötelezi a Google-t, hogy ossza meg...

A kritikus nyersanyagok ellátási láncainak diverzifikálását sürgeti a...

Petr Pavel párbeszédet sürget a cseh kormányfővel

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma