Megjelent a Székesfehérvári Egyházmegye nagyböjti füzete

„Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él” (Jn 6,58) – ezt a mottót választották a Székesfehérvári Egyházmegye idei Nagyböjti lelki füzetéhez.

Idén a kiadvány összeállítói a szentmisét, illetve az Eucharisztia misztériumát választották a nagyböjti lelki út központi témájául, elsősorban a szentek útmutatásai által. A füzet letölthető az egyházmegye honlapjáról.

Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök így fogalmazott a kiadvány köszöntőjében: „Jézus mindenki felé vigasztaló és bátorító, erőt adó szava: »Én veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig!« (Mt 28,20) Talán az apostoloknak is idő kellett, mire e szavak valósággá lettek életük tapasztalatában, mire felismerték, hogy valóban velünk az Úr! (…) De Jézus bátorító szavai hozzánk is szólnak, a mi szívünket is meg akarja érinteni az Úr!”

Ennek megértésében segíthet a Nagyböjti lelki füzet. Elmélkedések, a hitismeretben és a liturgiában elmélyítő ismertetések, megfontolandó, lelkiismeret-vizsgáltra ösztönző kérdések, gyakorlati tanácsok a böjti időszakra, versek, sőt videós tartalmak – amiket QR-kódot beolvasva lehet elérni – vezetnek a húsvétig tartó szent időszakban.

A Nagyböjti lelki füzet IDE KATTINTVA tölthető le pdf-formátumban.

