Home Kitekintő Az NVI és az NVB elnöke benyújtotta elnöki beszámolóját az Országgyűlésnek
Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke benyújtotta az április 12-i országgyűlési választásokkal kapcsolatos beszámolóját az Országgyűlésnek – közölte az NVI az MTI-vel szerdán.

Hozzátették: a jogszabály szerint az általános választásokat követően az NVB elnöke a bizottság tevékenységéről, míg az NVI elnöke a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról számol be az Országgyűlésnek.

Közölték: Sasvári Róbert NVB-elnök beszámolója bemutatja az országgyűlési képviselők választási eljárásában részt vevő választási bizottságok működését, a jelölőszervezetek és jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos döntéseket, valamint a kampányidőszak során felmerült jogorvoslati ügyeket és a választási eredmények megállapításának folyamatát. Az NVB elnöke arra is kitér, hogy a választási szervek a választás során biztosították a jogszerű, átlátható és hatékony választási eljárás feltételeit – írták.

Hozzátették:

Nagy Attila NVI-elnök beszámolójában ismertette a választások előkészítésének és lebonyolításának főbb állomásait, különös tekintettel a választási szervek felkészítésére, a választópolgárok tájékoztatására, a külképviseleti és levélszavazás lebonyolítására, valamint az informatikai és kiberbiztonsági feladatokra.

A beszámoló részletesen bemutatja a Választási Tájékoztató Rendszer működését, továbbá az elektronikus választási rendszerek rendelkezésre állását és védelmét szolgáló intézkedéseket is.

Közölték azt is, a választási szervek munkáját a teljes választási időszakban kiemelt társadalmi és nemzetközi figyelem kísérte, miközben a választási informatikai rendszerek biztonságos és stabil működése is biztosított volt. Az NVB és az NVI elnöke egyaránt köszönetet mondott a választási szervek tagjainak, valamint a választások lebonyolításában közreműködőknek – tudatta az NVI.

MTI/Felvidék.ma

