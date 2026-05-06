Aláírásgyűjtést indítottak a jövedéki adó csökkentése érdekében

Az ellenzéki SaS szerint a jövedéki adó csökkentése jelenti a megoldást a magas üzemanyagárakra, ezért szerdán aláírásgyűjtést indítottak ennek elérése érdekében. A petíciót a kormánynak adja át.

A pártnak meggyőződése, hogy

ha Szlovákiában olcsóbb lenne a benzin, mint a környező országokban, a megnövekedő forgalomból az adócsökkentés miatt kieső összeget is pótolni lehetne, és még az államháztartás is jól járna.

Ezt a megoldást jobbnak tartja annál, hogy a Slovnaft külföldre szállít üzemanyagot.

„Az alacsonyabb árak segítenének az állampolgárokon, az egyéni vállalkozókon, az egész gazdaságon, és csökkenne az infláció is. És persze a Szlovákiában értékesített üzemanyagból a kormány megkapja az áfát” – magyarázta Marián Viskupič, az SaS képviselője.

Ha Szlovákiában olcsóbb lenne az üzemanyag,

az országon áthaladók is itt tankolnának, és a környékbeli országokból is ide járnának a gépjárművezetők.

„Ha elegendő aláírást gyűjtöttünk össze, leadjuk azokat a kormányhivatalban. Ez is annak a bizonyítéka lesz, hogy a kormány nem tesz semmit, pedig van konkrét megoldásunk, az embereknek pedig gondot jelent a drága üzemanyag és olcsóbban akarnak tankolni” – tette hozzá Branislav Gröhling, az SaS elnöke.

TASR/Felvidék.ma