Egy évszázad a természet szolgálatában

Kevés alakja van a modern médiának és tudománynak, aki olyan mély és maradandó hatást gyakorolt volna a világra, mint Sir David Attenborough. A legendás brit természettudós, dokumentumfilmes és műsorvezető 100. születésnapját a közmédia különleges filmekkel ünnepli.

Az ősmaradványok iránt rajongó kisfiúból lett az a felfedező szellemű mesélő, aki kamerával a kezében járta be a világot. Pályája során nemcsak bemutatta a természet csodáit, hanem újradefiniálta azt is, hogyan mesélünk róluk. Úttörő szerepet játszott a természetfilmezés technológiai fejlődésében, legyen szó a 3D vagy a 4K alkalmazásáról – mindezzel közelebb hozva a nézőkhöz a legtávolabbi élőhelyeket is.

A magyar közönség is ünnepelheti ezt a jubileumot: a Duna műsorán május 10-én, vasárnap 16:30-kor látható az Attenborough: Egy vadregényes élet című különleges dokumentumfilm.

Az alkotás személyes hangvételű, bemutatja a legendát a kamera mögött: az utazásokkal teli éveket a Galápagos-szigetektől a kanadai hegyeken át egészen a borneói dzsungelig. A film felidézi pályájának főbb állomásait és bemutatja az embert, aki mindvégig kíváncsian és alázattal fordult a természet felé.

A centenárium alkalmából a M5 kulturális csatorna is különleges vetítéssel készül: május 8-án 19 órától mutatja be a 2024-ben készült Attenborough és a Jurassic tengeri szörny című nagyszabású produkciót. A modern CGI-technológia segítségével életre keltett ősi tengeri ragadozók és a legfrissebb tudományos eredmények izgalmas találkozása újabb bizonyítéka annak, hogy a híres természettudós még 98 évesen is képes volt megújulni és lenyűgözni közönségét.

A közmédia kínálata azonban itt nem ér véget: május 13-án a Dinasztiák újabb epizódja következik, május 17-én pedig A nagymacskák éjjel-nappal című alkotás premierje látható az M5-ön. A természetfilm az Okavango-deltához Botswanába, Afrika egyik utolsó igazi vadonjába kalauzolja a nézőt. Itt leltek otthonra a legismertebb nagymacskák: az oroszlánok, a gepárdok, és a leopárdok. Egy nemzetközi és egy helyi természetfilmesekből álló csapat eddig soha nem látott felvételeket készített róluk.

MTVA/Felvidék.ma