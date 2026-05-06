Átadták a forgalomnak a Csallóköznádasd határában lévő felújított hidat

A Csallóköznádasd határában álló több mint 60 éves híd teljes rekonstrukció után újra járható. A 2025 augusztusa óta tartó, a híd teljes lezárásával zajló építési munkálatok sikeresen befejeződtek, és a járművezetők most korlátozás nélkül használhatják a szakaszt.

A közel 1,3 millió eurós felújítással a Nagyszombat Megyei Önkormányzat megszüntette a híd vészhelyzeti állapotát. A felújítás során új tartószerkezetet, modern hídfelépítményt és biztonsági elemeket építettek be, amivel jelentősen növelték a híd biztonságát az áthaladó forgalom számára.

„A közlekedésbiztonság abszolút prioritás számunkra. Régiónkban évtizedek óta elhanyagolták a hidakat, ezért szisztematikusan fektetünk be a felújításukba. A Csallóköznádasd melletti híd rekonstrukciója is azt mutatja, hogy fokozatosan behozzuk ezt a beruházási adósságot, és jobb és biztonságosabb közlekedést biztosítunk az embereknek” – mondta Jozef Viskupič, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat elnöke.

Mint a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményben olvasható:

a felújítással megszüntették a híd életveszélyes állapotát, mely már hosszú ideje nem felelt meg a műszaki és biztonsági követelményeknek.

Mint már írtuk, a felújítás során új tartószerkezetet építettek, új hídfelépítményt valósítottak meg, emellett a tartozékait is kicserélték. A projekt magába foglalta a modern híd vízelvezetését is, beleértve az új vízelvezetőket és egy szigetelő vízelvezető rendszert.

A rekonstrukció alapvető előnye a megnövekedett közlekedésbiztonság.

Az útfelületet elegyengették, új aszfaltrétegeket adtak hozzá, és a hidat új biztonsági berendezésekkel szerelték fel. Ezzel egyidejűleg megtisztították a csatornamedret az invazív növényzettől és törmelékektől, ami hozzájárult a terület műszaki és környezeti állapotának javulásához.

Mint írják, az idei évre a megye konkrét lépéseket határozott meg minden vészhelyzetben lévő híd esetében – a rekonstrukció befejezését vagy az előkészületek folytatását a vészhelyzeti körülmények megszüntetése érdekében. Mindezen hidak felújítása jelenleg is folyamatban van. Néhányuk a 2025-ben kezdődött felújítás utolsó szakaszában van, a több híd esetében pedig a munkálatok előkészítő szakaszban vannak, miközben a projektdokumentációk már elkészültek.

PP/Sajtóközlemény/Felvidék.ma