A Smer-SD nem engedi a 13. havi nyugdíj módosítását ebben a ciklusban
Felvidék.ma
Kép forrása: tasr

A Smer-SD és Robert Fico-kormánya nem engedi, hogy ebben a kormányzati ciklusban módosuljon a 13. havi nyugdíj – jelentette ki Ján Richter, a párt frakcióvezetője szerdai sajtótájékoztatóján.

Azokra a napokban felmerült felvetésekre reagált, hogy célzottabbá kellene tenni a 13. nyugdíjak kifizetését, figyelembe véve a rászorultság mértékét. Most minden jogosult az átlagnyugdíj összegét kapja, 667 eurót. Ez a tavaly érvényes összeg, amit a konszolidáció miatt nem emeltek.

Arra nem tudott válaszolni Richter, hogy a befagyasztás a jövő évre is vonatkozni fog-e, mint mondta, ez a 2027-es állami költségvetés összeállításától függ. Tibor Gašpar, a Smer-SD parlamenti alelnöke a közelmúltban elképzelhetőnek tartotta, hogy esetleg célzottabbá lehetne tenni a különféle szociális támogatásokat.

„A célzott támogatásoknak megvan a maguk logikája és létjogosultsága. De a 13. nyugdíjaknál bármilyen célzottabb megítélés a szociális támogatáshoz való visszatérést jelentené. Mi viszont nyugdíjellátásnak tekintjük”

– szögezte le Richter.

Emellett szerinte nem jelentene komoly megtakarítást az államkasszának, hogy egy bizonyos összeget maghaladó nyugdíjaknál korlátoznák a 13. nyugdíj kifizetését, mert kevés ilyen nyugdíjas van.

Szerinte a kormánypártokat nem fogja megosztani ez a kérdés, ráadásul érvényes a kormány programnyilatkozata. „Ez a Smer-SD álláspontja, és teljes mértékben egyetért vele Robert Fico kormányfő, a pénzügyminiszter, és a párt 42 parlamenti képviselője nevében is mondhatom ezt. Nem engedjük, hogy ebben a kormányzati ciklusban bármilyen módosítás történjen a 13. havi nyugdíjaknál. És persze minden hatáskörünkkel és politikai erőnkkel azon leszünk, hogy ez a következő időszakban is így maradjon” – tette hozzá Richter.

TASR/Felvidék.ma

