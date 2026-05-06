Nyugaton délután megélénkül a szél, a hegyekben is erős szél várható

Szerdán délután Nyugat-Szlovákiában megélénkül a szél, estétől a hegyekben is jelentősen felerősödik a légmozgás – figyelmeztetett a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ), mely elsőfokú figyelmeztetést adott ki.

Pozsony és Nagyszombat megye teljes területére, és Nyitra megye nagy részére, valamint a Miavai járásra vonatkozik a figyelmeztetés.

Ezeken a területeken 65–70 kilométer/órás széllökések, és átlagosan 45–50 kilométeres erősségű szél várható. A figyelmeztetés 15 és 18 óra között érvényes.

A hegyekben erősebb szélre kell számítani a Besztercebányai, a Breznóbányai, a Poprádi, az Alsókubini, a Liptószentmiklósi, a Rózsahegyi és a Turdossini járásban. 110–135 kilométeres erősségű széllökések, és 70–85 kilométeres erősségű viharos szél várható.

„Az erős szél potenciális veszélyt jelent az emberekre, különösen a túrázókra és a hegymászókra”

– figyelmeztetett a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. A figyelmeztetés 20 órától csütörtök (május 7.) reggel 8 óráig érvényes.

