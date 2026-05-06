Huszonöt éve a közös célok szolgálatában: tanácsülést tartott a SZAKC Komáromban

Komáromban tartotta meg tanácsülését május 6-án a Szövetség a Közös Célokért. Az ülésen a szervezet elmúlt évi munkájáról, idei terveiről, pénzügyi helyzetéről és a felvidéki magyar civil hálózat előtt álló feladatokról is szó esett. A tanácsülésen jelen volt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is, aki az összefogás és a közösségi felelősségvállalás fontosságát hangsúlyozta.

A Szövetség a Közös Célokért társulás soron következő tanácsülésén a tagszervezetek képviselői, az elnökség és az ellenőrző bizottság tagjai vettek részt, a napirendet pedig egyhangúlag fogadták el a jelenlévők.

Az ülést Somogyi Alfréd elnök vezette, aki a napirendi pontok ismertetésekor jelezte: elhangzik a SZAKC 2025. évi tevékenységéről és az idei tervekről szóló beszámoló, a gazdasági tájékoztató, az ellenőrző bizottság beszámolója, valamint sor kerül az elnöki helyzetértékelésre, a hozzászólásokra és a határozathozatalra is.

A szakmai beszámolót Hideghéthy Andrea projektigazgató ismertette. Mint elmondta, a Szövetség a Közös Célokért küldetése továbbra is változatlan:

a felvidéki magyar közösség szülőföldön való megmaradását szolgálni az irodahálózat, a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat és a Felvidék.ma működtetésével.

A SZAKC 2001-ben alakult, vagyis idén már huszonöt éve van jelen a felvidéki magyar közéletben. Az alapító szervezetek mellé az elmúlt években számos civil szervezet csatlakozott, a társulás pedig azóta is a közösségi, családi, kulturális és nemzeti programok egyik fontos háttérintézménye.

Hideghéthy Andrea kiemelte, az irodahálózat a felvidéki magyar közösség szolgálatában áll. A munkatársak a pozsonyi és kassai konzuli hivatalokkal együttműködve végzik a magyar igazolványokhoz kapcsolódó ügyintézést, 2025-ben összesen 1785 ilyen kérelmet dolgoztak fel. Emellett tanácsadással, rendezvényszervezéssel, eszközök biztosításával, pályázati lehetőségek közvetítésével és közösségi programok szervezésével segítik a helyi civil életet.

Külön hangsúlyt kapott a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat működése is, amelyet tíz éve indított el a SZAKC.

A szolgálat önkéntes ügyelői évente mintegy ezer segélykérő hívást fogadnak. Beszámolója szerint az anyanyelvi lelki segítségnyújtás sok esetben az egyik legfontosabb kapaszkodó azok számára, akik krízishelyzetben vagy lelki eredetű problémákkal fordulnak segítségért.

A tanácsülésen elhangzott az is, hogy

a Felvidék.ma hírportál immár tizenöt éve szolgálja közszolgálati és közösségépítő tartalmakkal az olvasókat.

A portál eredeti küldetéséhez híven ma is teret ad a felvidéki magyar szervezetek híreinek, rendezvényeinek és közösségi kezdeményezéseinek.

A SZAKC idei kiemelt feladata a hálózatépítési és közösségfejlesztési projekt, amelynek keretében munkatársaik a Felvidék természetes régiói szerint kapcsolják össze a közéleti, közösségi és civil szférában aktív személyeket. A projekt július 31-én zárul, a szervezet azonban bízik a folytatásban.

A beszámolóban szó esett azokról a visszatérő tematikus programokról is, amelyeket a SZAKC tagszervezeteivel és partnereivel közösen valósít meg. Ilyen többek között a Házasság hete, a Gyereket a magasba!, a Vándorbölcső program, a Köldökzsinór program, az Egy táska női szeretet kezdeményezés, valamint a nemzeti ünnepekhez és kulturális alkalmakhoz kapcsolódó rendezvények.

Az idei évben a szervezet két Erasmus+ projektben is társszervezőként vesz részt. Az egyik program hátrányos helyzetű fiatalok családi életre való felkészítését segíti, a másik pedig környezetvédelmi, fenntarthatósági és zöldkészségeket fejlesztő képzési elemeket tartalmaz. A projektek a tavaszi és nyári időszakban határozzák meg a SZAKC munkájának jelentős részét.

A tanácsülésen elhangzott, az őszi közgyűlést az eredetileg megszokottnál korábbi időpontban, november 6-án tartják meg. Az idei alkalom különleges lesz, hiszen

a szervezet három évfordulóhoz is kapcsolódik: a Szövetség a Közös Célokért 25 éves, a Felvidék.ma 15 éves, a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat pedig 10 éves.

A társulás gazdasági igazgatója, Losonszky Margit gazdasági beszámolójában a működés stabilitása került előtérbe. A tanácsülésen elhangzott, hogy a szervezet számára továbbra is kiemelt cél a pénzügyi biztonság megőrzése. Mint mondta, takarékos, fegyelmezett gazdálkodás és a működéshez szükséges források biztosítása továbbra is elsőrendű feladat.

Somogyi Alfréd elnöki helyzetértékelésében a felvidéki magyar civil élet előtt álló kihívásokról beszélt. Úgy fogalmazott: a közösség egyszerre szembesül fogyással, nemzedéki változásokkal, értékrendi különbségekkel és azzal a feladattal, hogy a civil szervezeteknek újra meg kell találniuk az egymásra figyelő párbeszéd formáit. Hangsúlyozta, hogy a SZAKC nevében szereplő „közös célok” ma különösen időszerűek, hiszen a felvidéki magyar szervezeti világ csak akkor tud hatékony maradni, ha képes a valódi együttműködésre.

A tanácsülésen jelen volt Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke is. Hozzászólásában a felvidéki magyar közösség önszervező erejének jelentőségére mutatott rá. Mint fogalmazott, a jelenlegi időszakban még inkább felértékelődik az egymás iránti felelősség, a civil szervezetek, a közösségi intézmények és az érdekképviselet együttműködése. A Magyar Szövetség elnöke szerint a felvidéki magyarságnak saját közösségén belül kell megtalálnia azokat az erőforrásokat és kapaszkodókat, amelyekre a következő időszakban építeni tud.

A tanácsülés üzenete túlmutatott a beszámolók elfogadásán: a résztvevők egy olyan időszak küszöbén tekintették át a SZAKC munkáját, amikor a felvidéki magyar civil hálózat stabilitása, regionális jelenléte és együttműködési képessége különösen fontos lehet. A Szövetség a Közös Célokért az elmúlt huszonöt év tapasztalatára építve folytatná azt a munkát, amelynek középpontjában továbbra is a szülőföldön való megmaradás, az anyanyelvi segítségnyújtás, a közösségépítés és a felvidéki magyar nyilvánosság szolgálata áll.

A tanácsülést megelőzően a tagszervezetek képviselői közösen megkoszorúzták Duray Miklós Eötvös utcai emléktábláját. A megemlékezésen Somogyi Alfréd, a SZAKC elnöke idézte fel Duray Miklós alakját, akit egyenes, gerinces, megtörhetetlen emberként állított példaként a jelenlévők elé.

Somogyi Alfréd rámutatott: Duray emlékezete az idő múlásával egyre inkább összeforr Esterházy Jánoséval, hiszen mindketten olyan erkölcsi és nemzeti igazodási pontot jelentenek a felvidéki magyarság számára, amelyre különösen a bizonytalanabb történelmi és közéleti időszakokban van szükség.

A SZAKC elnöke szerint a jelenlegi, sok tekintetben útkereséssel terhelt időszakban különösen hiányzik Duray Miklós stratégiai látása, egyenessége és tisztánlátása. Úgy fogalmazott: hálásak lehetünk azért, hogy ismerhettük őt, és értékrendje ma is segíthet eligazodni abban, merre és hogyan kell továbbmenni. A válasz Somogyi szerint továbbra is a Kárpát-hazában való megmaradás, a közösség „művelése és őrzése”.

A megemlékezés végén köszönetet mondott mindazoknak, akik saját helyükön és szervezetükben a felvidéki magyar közösségért dolgoznak, hangsúlyozva: szolgálatuk pótolhatatlan és ma is nagy szükség van rá.

Szalai Erika/Felvidék.ma