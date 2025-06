Szijjártó: Magyarország nem adja fel a békepárti álláspontját, nem adjuk fel, az oroszokkal folytatott energiaegyüttműködést

Magyarország nem adja fel a békepárti álláspontját, ahogyan nem adja fel az energiaegyüttműködését sem Oroszországgal még akkor sem, ha az ukrajnai háború a reméltnél jobban elhúzódik – közölte az orosz kollégájával folytatott telefonbeszélgetését követően Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Védelmi Tanács ülése előtt rámutatott, hogy az elmúlt napok brutális katonai akcióiból arra lehet következtetni,

hogy az ukrajnai háború a reméltnél hosszabban fog eltartani, ezért a magyar kormánynak további politikai támadásokra kell készülnie a békepárti álláspontja miatt.

Tudatta, hogy telefonon tárgyalt az orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, akivel áttekintették a háborús helyzetet, az utóbbi napok pusztító katonai műveletei nyomán előállt állapotokat és a béke lehetőségét.

„Én megerősítettem azt az álláspontomat, hogy Magyarország a béke pártján áll. Mi a tűzszünetben és a béketárgyalásokban vagyunk érdekeltek, ezért megköszöntem Szergej Lavrovnak azt, hogy a mai napra kezdeményezték Isztambulban az orosz-ukrán béketárgyalások folytatását, és megköszöntem azt is, hogy ezekre a béketárgyalásokra sor került annak dacára is, hogy a hétvégi katonai cselekmények nyomán sokan kívülről és belülről is arra próbálták rávenni az orosz kormányt, hogy ne kerüljön ma sor az isztambuli tárgyalásokra” – mondta.

Majd reményét fejezte ki, hogy sikerül majd valami előrelépést elérni a tárgyaláson, és üdvözölte, hogy ismét telefonos egyeztetésre került sor az amerikai és az orosz külügyminiszter között is.

„Ez Magyarország számára megnyugtató hír, mert Közép-Európában pontosan tudjuk, hogy mindaddig, amíg az amerikaiak és az oroszok közvetlen kapcsolatban állnak egymással, addig a háború eszkalációs veszélye kisebb”

– vélekedett.

Illetve arról számolt be, hogy arra kérte orosz kollégáját, maradjanak közvetlen kapcsolatban az amerikai vezetéssel, és erre a jelek szerint meg is van a kölcsönös szándék. „Ez egyrészt még mindig magával hordozza a béke elérésének valamikori reményét, de mindenképpen csökkenti a háborús eszkalációs kockázatot” – húzta alá.

Szijjártó Péter kitért a magyar-orosz energetikai együttműködésre is, és kifejtette,

hogy hazánk számára kulcsfontosságúak az orosz energiahordozók, ugyanis ezek révén lehet biztosítani azt, hogy a magyar családok fizessék a legalacsonyabb rezsiköltségeket Európában.

„Elmondtam Szergej Lavrovnak, hogy mi továbbra is szeretnénk fenntartani ezt az együttműködést, ő pedig arról biztosított engem, hogy Oroszországnak is ez a célja” – hangsúlyozta. „A kőolaj- és földgázszállítások hosszú távú szerződéses kerete adott, az infrastruktúra adott, az oroszok továbbra is teljesítik a szerződéses kötelezettségeiket” – folytatta.

„Ha az Európai Bizottság, Brüsszel elvágja a magyar-orosz energiaegyüttműködést, mert ezzel akarja támogatni Ukrajnát, akkor azzal azt éri el, hogy a magyar családoknak kétszer-háromszor annyit kell majd fizetniük a rezsiért, mint kellett eddig, ez nyilvánvalóan számunkra elfogadhatatlan” – emelte ki.

A miniszter jó hírnek nevezte tehát, hogy folyamatos a közvetlen kapcsolattartás az Egyesült Államok és Oroszország között, illetve zajlanak az isztambuli béketárgyalások.

„Az látszik, hogy a transzatlanti közösségen belül éles hasadás van, míg Donald Trump elnök békét akar, és mi ebben őt támogatjuk, addig a nyugat-európaiak – természetesen az ukránokkal szövetségben – a háború folytatását akarják. Ez pedig megnehezíti a béketeremtést és azt vetíti előre, hogy ez a háború hosszabban és brutálisabban fog tartani, mint azt reméltük volna”

– húzta alá.

„Magyarország nem adja fel a békepárti álláspontját, nem adjuk fel az oroszokkal folytatott energiaegyüttműködést és tovább támogatjuk Donald Trump béketervét” – összegzett.

MTI/Felvidék.ma