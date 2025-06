XIV. Leó: a mindennapi szeretetedzés visz közelebb a végső győzelemhez

Június 15-én, vasárnap, Szentháromság főünnepén mutatott be ünnepi szentmisét XIV. Leó pápa a Szent Péter-bazilikában, a sport világának jubileuma alkalmából. A szertartáson mintegy 3500 hívő – köztük sportolók, sportvezetők és közéleti személyiségek – vett részt, jelen volt többek között Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, valamint Andrea Abodi olasz sportminiszter is. A Szentatya szentbeszédében hangsúlyozta: a sport nem csupán testmozgás, hanem az emberi és keresztény személyiségformálás kiemelkedően fontos eszköze is lehet.

Magyar Kurír és Tőzsér Endre SP fordítása nyomán a Szentatya homíliájából részleteket közlünk.

Isten tánca és öröme: az isteni dinamizmus

XIV. Leó pápa a Példabeszédek könyvét idézve az isteni bölcsességről elmélkedett, amely „napról napra csak bennem gyönyörködött, mindenkor az ő színe előtt játszadoztam” (Péld 8,30). A Szentháromság élő kapcsolat, „a kölcsönös szeretet tánca” – a teológia perikhórészisznek nevezi ezt a dinamikát.

A pápa emlékeztetett:

Az ember olyan Istentől származik, aki „játszik”, aki örömét leli teremtményeiben.

Ez a játszó, mozgásban lévő isteni szeretet kapcsolódik a sport világához is, amely nem öncélú erőpróba, hanem „az énnek a másik felé való mozgása”, vagyis önátadás, belső dinamizmus. „E nélkül egoizmusok meddő versenyére redukálódik” – figyelmeztetett.

A „Dai!” kiáltása mögött: önátadás és közösség

Az olaszok verseny közben gyakran kiáltják a sportolóknak: Dai! – vagyis Adj! „Nem csupán arról van szó, hogy fizikai teljesítményt nyújtsunk, hanem arról, hogy önmagunkat adjuk […] a közönségért, sőt az ellenfeleinkért is.”

A sport így túlmutat az eredményeken, és az önátadás iskolájává válik.

A pápa idézte Szent II. János Pált is, aki szerint

„a sport életöröm, játék, ünnep”, amely „baráti kapcsolatokat hoz létre, párbeszédre és egymás iránti nyitottságra ösztönöz”.

Három szempont: közösség, valóság, törékenység

A Szentatya három fő területen emelte ki a sport nevelő értékét:

Közösségi élmény a magány korában

Egy individualizált társadalomban „a sport – különösen, ha csapatsport – az együttműködésnek és az osztozásnak az értékére tanít”, sőt „átalakulás és találkozás eszközévé válhat”.

Valóságélmény a virtualitás világában

A sport a „test, a tér, az erőfeszítés, a valós idő” értékét hangsúlyozza. Ez segíti, hogy „egészséges kapcsolatot tartsunk fenn a természettel és a konkrét élettel, hiszen a szeretet csak itt gyakorolható”.

A sport a „test, a tér, az erőfeszítés, a valós idő” értékét hangsúlyozza. Ez segíti, hogy „egészséges kapcsolatot tartsunk fenn a természettel és a konkrét élettel, hiszen a szeretet csak itt gyakorolható”. A vereség művészete

A sport megtanít veszíteni, ezáltal „szembesít bennünket a törékenységgel, a korlátozottsággal, a tökéletlenséggel”. A pápa szerint: „A bajnokok nem hibázni képtelen gépek, hanem olyan férfiak és nők, akik, még ha elesnek is, visszanyerik bátorságukat.”

A mindennapi szeretetedzés: az életszentség útja

„Ahogy senki sem születik bajnoknak, úgy senki sem születik szentnek” – mondta a Szentatya, utalva Boldog Pier Giorgio Frassatira, a sportolók égi patrónusára. A mindennapi szeretetedzés az, „ami közelebb visz a végső győzelemhez” – idézte a Róm 5,3–5 szavait.

A pápa Szent VI. Pált is idézte, aki szerint

a sport „rendkívül hasznos eszköze lehet az emberi személy szellemi-lelki felemelkedésének”, amely elengedhetetlen „egy rendezett, derűs, építő társadalomhoz”.

A végtelen játéktér felé

A homília zárásaként a pápa a sportolókat arra hívta, legyenek „a szentháromságos Isten szeretetének tükörképei”. Végül Szűz Máriához fohászkodott, aki „futóként” siet gyermekeinek segítségére.

A cél pedig nem más, mint „a legnagyobb győzelem: az örökkévalóság, a végtelen játéktér, ahol játékunknak nem lesz többé vége, és örömünk teljes lesz”.

A Szentatya homíliája magyar fordításban teljes terjedelmében ITT olvasható.

BN/Felvidék.ma/Magyar Kurír