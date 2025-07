Brit kormányzati pénzből befolyásolták a szlovák választásokat

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök állítása szerint a brit külügyminisztérium egy médiügynökségen keresztül fizetett úgynevezett influenszereknek azért, hogy befolyásolják a 2023-as szlovák parlamenti választásokat a Smer-SD rovására és a Progresívne Slovensko (PS) javára.

Állítását a marker.sk portál cikkére alapozza. Szlovákia ezért bekérette Nagy-Britannia nagykövetét, Nigel Bakert, akitől minden részletre kiterjedő magyarázatot várnak.

„Ez egy szándékos és célzott beavatkozás egy idegen nagyhatalom részéről, amely NATO-szövetségesünk, mégpedig a szlovák újságírók egy része és bizonyos szlovák politikai influenszerek közreműködésével, a 2023-as választások befolyásolása céljából” – mondta Fico a keddi sajtótájékoztatón.

Hozzátette: a brit külügyminisztérium közel tízmillió brit font értékű szerződést kötött egy ügynökséggel. „Ennek az ügynökségnek az volt a feladata, hogy influenszereket, politikai aktivistákat keressen Közép- és Kelet-Európa országaiban, és befolyásolja az ottani történéseket” – tette hozzá a miniszterelnök. Megjegyezte: a brit külügy szóvivője nem cáfolta az információkat, csak annyit mondott, hogy „harcolni fognak a demokráciáért, az emberi jogokért és a jogállamiságért”.

A brit nagykövetet ezért hivatalosan is bekérette a szlovák külügyminisztérium. „Magyarázatot fogunk kérni az ügy minden részletére” – jelentette ki Juraj Blanár külügyminiszter (Smer-SD), hozzátéve, hogy amennyiben nem kapnak kielégítő magyarázatot, további lépéseket tesznek. Kérni fogják a politikai aktivisták nevének nyilvánosságra hozatalát is.

„Nem célunk a kapcsolatok kiélezése, hanem a helyzet tisztázása” – hangsúlyozta a kormányfő.

A külügyminisztérium már közölte, hogy a brit nagykövetet, Nigel Bakert, a konzultációra július 30-án (szerdán) 10:00 órára hívták be. A minisztérium kommunikációs osztálya közölte, hogy a találkozóra „az Egyesült Királyságból származó információk nyilvánosságra kerülése miatt kerül sor, amelyek súlyos gyanúkat vetnek fel egy szuverén állam belügyeibe történő beavatkozással és a demokratikus elvek megsértésével kapcsolatban”.

A külügyi tárca államtitkára, Marek Eštok bejelentette, hogy Szlovákia az ügyben az Európai Unióhoz is fordul.

A témát szeretnék napirendre tűzni az EU és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokkal foglalkozó tanácsülésen. Emellett kérni fogják az Európai Bizottságot is, hogy értékelje a helyzetet, és keressen mechanizmusokat annak érdekében, hogy hivatalos szinten is meg lehessen vitatni az ügyet az Egyesült Királysággal. Eštok jelezte továbbá, hogy a szeptemberi uniós miniszteri és államtitkári találkozón a hibrid fenyegetésekről és a választási kampányokba való beavatkozásokról is szó esik majd – itt is fel kívánják vetni a kérdést. Tibor Gašpar, a parlament alelnöke (Smer-SD) szintén szeretné, ha a parlamentben is napirendre kerülne az ügy, például ellenőrző bizottságok keretében.

A marker.sk portál arról számolt be, hogy a brit kormány „titokban több száz külföldi influenszert finanszíroz, akiknek feladata politikai propaganda terjesztése a YouTube-on”. Az információk a brit Declassified UK oknyomozó platformtól származnak. A munkát a Zinc Network nevű londoni médiügynökség koordinálja a brit külügyminisztérium megbízásából, egy közel 10 millió fontos szerződés alapján. A munka része volt egy kampány is, amely a fiatal szavazók mozgósítását célozta a 2023-as szlovák választások során.

Matovič: A brit nagykövet bekéretésével Fico a vámok témáját akarja eltussolni

Robert Fico (Smer-SD) kormányfő a Slovensko mozgalom vezetője szerint azért kéreti be a brit nagykövetet, hogy elterelje a figyelmet Maroš Šefčovič uniós kereskedelmi biztos kudarcáról az Amerika és az EU közti vámokról szóló tárgyalások során.

A kormány képviselőinek keddi kijelentéseit a választás befolyásolásáról egy újabb szövetséges ország elleni támadásnak tartja. Matovič ezt a sajtótájékoztatóján jelentette ki.

A Za ľudí az elnöke, Veronika Remišová szerint kiáll a brit nagykövet mellett. Mint hozzátette, Fico egy demokratikus szövetségesünket becsmérli nyilvánosan, ami elfogadhatatlan.

„Robert Fico ígérte, hogy ha ő és a barátja, Trump, megnyerik a választásokat, akkor úgy fogunk élni, mint a kiskirályok. Hát köszönjük szépen, hogy 500 százalékkal megemelték a vámokat. Mert azelőtt az Amerikába exportált, szlovák gyárakban szlovákok által készített autókra 2,5 százalékos vám volt kivetve. Šefčovič, Fico embere viszont elintézte, hogy a vám már ne 2,5 százalék legyen, hanem a hatszorosa” – gondolja Matovič.

A mozgalom vezetője elmondása szerint nem tudja elképzelni, miért folyásolná be Nagy-Britannia a szlovákiai választást, de a Smer-SD szavazói ezt nem fogják megkérdőjelezni és Fico szavait „szentírásnak” fogják venni.

Arra is rámutatott, hogy az influenszerek állítólagos finanszírozásába Fico az újságírókat is belevonta. Remišová rámutatott, hogy az Egyesült Királyság már évek óta Szlovákia partnere.

„Partnerségünk több éves kölcsönös bizalmon alapszik. Évek óta együttműködünk a tudomány, oktatás és a biztonság terén, valamint az álhírek elleni harcban és a demokratikus intézmények védelmében. Ezért határozottan kiállunk a közös értékeink mellett” – jelentette ki.

Szerinte a kormányfő nem összeesküvések miatt fogja elveszteni a következő választást, hanem mert „nem képes normálisan és tisztességesen irányítani az országot”. A pártelnök szerint a kormány képviselőinek cselekedetei komoly következményekkel lehetnek Szlovákia nemzetközi megítélésére.

Šimečka: A kormányfőnek a drágulással kellene foglalkoznia

Robert Fico (Smer-SD) kormányfőnek a drágulással kellene foglalkoznia, nem puccsokról halandzsálni és rombolni a nemzetközi kapcsolatokat a szövetségeseinkkel – reagált Michal Šimečka, a PS elnöke Fico keddi kijelentésére a parlamenti választás eredményének befolyásolásával kapcsolatban. Szerinte a kormány kudarcairól próbálja elterelni a figyelmet.

„Fico alkalmatlan a kormányzásra. Fáradt, frusztrált, traumatizált, már nem érdekli az egész, csak kétségbeesetten kapaszkodik a hatalomba, Szlovákiát pedig hagyja szétesni. A drágulással, az omladozó kórházakkal, a pedagógushiánnyal, a kátyús utakkal kellene foglalkoznia, nem puccsokról halandzsázni és rombolni a nemzetközi kapcsolatokat a szövetségeseinkkel” – mondta Šimečka.

Fico állítását Nagy–Britannia beavatkozásáról és az influenszerekről egy újabb „kockakő-ügynek” nevezte.

„Összeomlóban Fico tákolmánya, az emberek dühösek a rendkívüli árak és az elrontott konszolidáció miatt, hát megint megpróbálja elterelni a figyelmet, és kormányzás helyett egy órát szövegel valamiféle brit támogatásról közép- és kelet-európai influenszereknek” – tette hozzá.

Bírálta Ficót, amiért az európai árukra kivetett amerikai vámok helyett Nagy-Britanniával foglalkozik, ahelyett hogy az uniós vezetőkkel tárgyalna, és megpróbálna kompenzációt kiharcolni a szlovák gazdaságnak. Végezetül azt üzente a kormányfőnek, ha a tisztességtelen választási húzásokkal akar foglalkozni, akkor nézzen körül azoknak az influenszereknek a háza táján, akik őt támogatták, vagy vizsgálja Peter Pellegrini államfő választási kampányának finanszírozását.

tasr/Felvidék.ma