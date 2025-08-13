Megkezdődik a híd felújítása Csallóköznádasdnál

Nagyszombat megye folytatja a hidak felújítását. Csallóköznádasd község mellett megkezdődtek a II/506-os úton található híd átfogó rekonstrukciós munkálatai. A felújításra a híd leromlott állapota miatt van szükség, amely már nem felel meg sem a műszaki, sem a biztonsági követelményeknek, így kockázatot jelent a közlekedők számára. A felújítás célja a közúti forgalom biztonságának növelése és a közlekedési infrastruktúra élettartamának meghosszabbítása a régió ezen részén.

„A Csallóköznádasd melletti híd, amely több mint 60 éves, régóta nincs megfelelő állapotban, és a műszaki állapota miatt elengedhetetlenné vált a beavatkozás.

A rekonstrukció során új híd épül, teljesen felújítják a híd burkolatát, új alapozást készítenek, és vízelvezető rendszert telepítenek.

Emellett megszüntetik az útburkolat egyenetlenségeit is. A nyári hónapokban is folytatjuk az utak és hidak korszerűsítését a megyében. Ezeket kulcsfontosságú beruházásoknak tartom, amelyek közvetlen hatással vannak a lakosság mindennapi életére és a közlekedés biztonságára. A legkritikusabb állapotú létesítményekre koncentrálunk, és szakértők bevonásával biztosítjuk azok felújítását” – mondta el Jozef Viskupič, Nagyszombat megye elnöke.

A munkálatok miatt a hidat és közvetlen környékét teljesen lezárják. A forgalmat elterelő útvonalra irányítják, amelyet ideiglenes közlekedési táblák jeleznek majd.

A személygépkocsik forgalmát Dercsika községen keresztül terelik, míg a teherforgalom Osztró, Ollétejed és Bős érintésével haladhat. A teljes lezárás 2025. augusztus 15-én, pénteken 12 órától lép életbe, ekkor helyezik ki az ideiglenes közlekedési jelzéseket.

A kivitelezést az OAT Kft. végzi, amelyet közbeszerzési eljáráson választottak ki. A projekt költsége 1,2 millió euró, és a munkálatok legkésőbb a kivitelezés kezdetétől számított 210 napon belül befejeződnek.

A Csallóköznádasd melletti híd felújítása része a megye közlekedési infrastruktúrája fejlesztésére irányuló szélesebb körű tevékenységeknek. Májusban átadták a teljesen új hidat a Holics melletti Chvojnica patak felett, amely jelentősen hozzájárult a közlekedés biztonságához és zavartalanságához. A nyári hónapokban zajlik a Nagykosztolány melletti híd felújítása is. Még ebben az évben további rekonstrukciókat tervezünk, köztük két híd felújítását a megye déli részén, a Fekete-víz folyó felett, amelyek javítják a régiók összeköttetését.

„A hidakba és utakba történő beruházások a biztonságba és a lakosság életminőségébe való befektetések. Minden új vagy felújított híd nemcsak kényelmesebb közlekedést jelent, hanem a községek és régiók jobb összekapcsolását is.

Örülök, hogy ebben az évben is folytathatjuk a közlekedési infrastruktúra rendszerszintű felújítását a megye déli részén is. Ebben az esetben egy forgalmas útszakaszon lévő hidat újítunk fel, amely a Dunaszerdahelyi járás két városát, Bőst és Somorját, valamint a jelentős zarándokhelyet, Bacsfát köti össze” – fogalmazott Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke.

TTSK/Felvidék.ma