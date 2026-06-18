Kétnapos programmal készül Izsa az idei Hídverő Napokra

A Hídverő Társulás Domin István polgármester invitálására június 17-én az izsai községházán tartott ülést. A polgármesterek a kistérséget érintő hivatali, finanszírozási, hulladékgazdálkodási és építésügyi kérdésekről konzultáltak, valamint véglegesítették a 2026. július 3–4-i Hídverő Napok programját, amelyet idén Izsán rendeznek meg.

Összefogás a nehéz időkben is

Az ülésen hangsúlyos szerepet kapott a tagtelepülések közötti kapcsolatok erősítése. Labancz Roland polgármester kiemelte, hogy a falvaknak még hatékonyabban kell támogatniuk és látogatniuk egymást. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a települések megismerjék a szomszédos falvak nevezetességeit, kulturális és sportrendezvényeit, ezzel szorosabb együttműködés alakuljon ki a Hídverő Társulás tagjai között. Tóth Rozália polgármester javaslatára a jövőben kéthavonta ülnek össze a vezetők.

A jelenlévők sürgették a szociális intézményi elhelyezésekhez szükséges egészségügyi szakvélemények ügyintézésének felgyorsítását a munkaügyi hivatalnál. Szó esett továbbá a közös építésügyi hivatal túlterheltségéről, a komposztálók beszerzésére kiírt pályázat közbeszerzési ellenőrzéséről, valamint az izsai szeméttelep jövőbeli szerepéről is. A polgármesterek egyeztettek arról is, hogy folytatják azt a nemes hagyományt, amelynek keretében minden hídverő településen egy-egy kopjafát állítanak fel.

Neszmélyen koszorúzás, Izsán hömpölygő fesztivál

A tanácskozáson áttekintették a július 3–4-én megrendezendő Hídverő Napok szervezési kérdéseit. Idén rendhagyó módon a magyarországi Neszmélyen csak szombaton délben tartanak ünnepélyes koszorúzást. A fesztivál súlypontja teljes egészében Izsára helyeződik át, ahol a tagtelepülések szolidáris pénzügyi hozzájárulásával kétnapos nagyrendezvény valósul meg.

Múltidéző pódiumbeszélgetés és neszmélyi borkóstoló

2026-ban különleges programelemekkel gazdagodik a rendezvény. A pénteki ünnepélyes koszorúzást és szalagtűzést követően a látogatókat exkluzív eszmecserére várják a Közéleti Sátorban, ahol a Hídverő Társulás egykori elnökei gyűlnek össze egy kötetlen, múltidéző és jövőbe tekintő beszélgetésre.

Izsán a társtelepülés értékei is reflektorfénybe kerülnek: idén Neszmély mutatkozik be. A fesztiválozók megismerhetik a települést, megkóstolhatják a neszmélyi borokat, a helyi termelők standjainál pedig kézműves portékákkal és egyedi helyi termékekkel ismerkedhetnek.

Sztárfellépők, hagyományőrzés és a varázslatos mécsesúsztatás

A CEF (Közép-európai Alapítvány) és Nyitra megye támogatásával megvalósuló ünnepség július 3-án, pénteken délután ünnepi beszédekkel és a főúti kopjafánál tartott szalagtűzéssel veszi kezdetét. A színpadot helyi és környékbeli hagyományőrzők, kórusok és iskolások töltik meg: fellép többek között a neszmélyi református férfikórus, az izsai Gyöngyösbokréta, a pati Piros Tulipán és a dunamocsi Mákvirágok citeracsoport. Az esti órákban a Búcsról érkező Felvidéki Rockszínház, majd Bebe, végül a HuRock koncertje következik.

Szombaton, július 4-én délután Marcelháza, Bátorkeszi, Dunaalmás és Dunaradvány csoportjai mutatkoznak be. Az estét a Rayders, Koczkás Eszter, valamint a The Beat This koncertjei színesítik.

A Hídverő Napok legmeghittebb pillanata szombaton 21.30-kor érkezik:

Izsa–Almásfüzitő, Dunaradvány, Karva, Dunaalmás és Süttő összefogásában összesen 500 világító mécsest úsztatnak le csónakokból a Dunán, szimbolizálva a folyó két partján élő közösségek elszakíthatatlan összetartozását.

A Hídverő Társulás döntései bizonyítják: a gazdasági kihívások ellenére a kulturális hidak szilárdan állnak, és a régió lakossága idén nyáron is felejthetetlen közösségi élményben részesülhet Izsán.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma