Home Hitélet Tempfeszt Berzétén
Hitélet

Tempfeszt Berzétén

Máté Gyöngyi
Máté Gyöngyi
(Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

A vasárnap megrendezett berzétei Tempfeszten idén is színes programokkal várták a résztvevőket. A református templomban tanévnyitó istentiszteletet tartottak, amelynek keretében lelki töltődés, a gyermekek megáldása, közös együttlét várta a résztvevőket.

Nt. Mudi Róbert „Hiszünk, teszünk, leszünk” üzenettel kezdte meg az igehirdetést. „Ez a három szó ma útjelző táblaként álljon előttünk.” (…) „Hiszünk, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. (…) Hiszünk abban, hogy van értelme gyermekeinket Isten útjára indítani.”

(Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Igemagyarázatában a gyermekekre, a családra és a közösségre erejére tért ki. „Ezért nem csak hiszünk, hanem teszünk is. (…) Nemcsak álmodunk, hanem dolgozunk is, a tettek mezejére lépünk.” Visszaemlékezett a tizenöt évvel ezelőtti történésekre, a közösség tenni akarására és szolgálatára. „Tenni hitből fakadó szeretettel. (…) Leszünk, ha hiszünk és teszünk, akkor meg is maradunk.” Mint mondta, hittel, tettekkel és krisztusi jövőképpel igazi közösség épül Berzétén. Köszönetet mondott azokért, akik elfogadták a meghívást az együttlétre, a közreműködőkért, a szolgálatot vállalókért, minden szívért, aki erre a napra érkezett.

(Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Faragó László, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja köszöntőjében

a rendezvény erejéről és a gyülekezet erőn felüli elszántságáról beszélt.

Kitérve a kezdetekre, a közös felismerésre, „hogy az igazi élet az, amit másokért élünk, egy rajtunk, az egyénen túlmutató célért, a gyermekekért, a jövőért, a közös jövőnkért”. „A gondosan nevelt gyerekekből lesznek az együtt ünneplő, egymásra odafigyelő felnőttek, barátok, közösségek és keresztény jövő” – hangsúlyozta a konzul.

(Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

Demeter Zoltán, Magyarország országgyűlési képviselője üdvözlő beszédében köszönetét fejezte ki a szervezőknek, majd a bánhorváti testvérgyülekezeti együttműködésről mondta el gondolatait. Kiemelte a gyermekek iránti elkötelezettséget, „mert mindannyiunk számára a jövőt jelentik, a gyermekeinkért élünk, mert bennük látjuk a jövőnket, életünk folytatását”.

A beszédeket követően a Nagybalogi Református Gyülekezet dicsőítő csapata adott koncertet, majd sor került a gyerekek megáldására.

Az istentiszteletet egy templomkerti fesztivál követte, amelynek keretében különböző ételeket lehetett fogyasztani. Az egyházközséghez tartozó gyülekezetek vállalták fel a finomabbnál finomabb étkek elkészítését.

Volt babgulyás, pacalpörkölt, töltött káposzta, palacsinta és juhtúrós sztrapacska is. A rendezvényre látogatók a sütemények bő kínálatából is kóstolhattak.

(Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

A kísérőprogramok keretében Kozsár Miklós tartott előadást, aki bemutatta a Pro traditio plus, nonprofit szervezet kiadásában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az engedélyezése alapján megjelentetni kívánt Ila Bálint Gömör megye I–IV. című művét, amely tárgyalja valamennyi Gömör megyei település történetét a kezdetektől 1773-ig.

A gyerekek íjászkodhattak, ugrálóvárban játszhattak, lovagolhattak és a bátrabbak a motorozást is kipróbálhatták. Meglepetésként, a felnőttek segítségével a templomkertben összeszedett almákból saját maguk készíthették el almalevüket.

(Fotó: Máté Gyöngyi/Felvidék.ma)

A rendezvényen befolyt adományok a megrongálódott templomtorony felújítását szolgálják majd.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

A Remény zarándokaiként 1Úton az Ipoly mentén

Adománygyűjtés indul az ipolybalogi erődtemplom biztonságossá tételéért

1Úton zarándoklat Csallóköz híres kegyhelyére, a bacsfai Vérkönnyező...

Szűz Mária születése – Kisboldogasszony napja

XIV. Leó pápa szentté avatta Carlo Acutist és...

Zoboralja hívő népe is részese volt Bódi Mária...

A Lévai Szent László Kör zarándoklata Bódi Mária...

5. Esterházy János gyalogos zarándoklat Alsóbodokra, szeptember 13-án

Isten gyengédségének ünnepe

Ízelítő a Remény katolikus hetilap 36. számából

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma