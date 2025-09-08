Tempfeszt Berzétén

A vasárnap megrendezett berzétei Tempfeszten idén is színes programokkal várták a résztvevőket. A református templomban tanévnyitó istentiszteletet tartottak, amelynek keretében lelki töltődés, a gyermekek megáldása, közös együttlét várta a résztvevőket.

Nt. Mudi Róbert „Hiszünk, teszünk, leszünk” üzenettel kezdte meg az igehirdetést. „Ez a három szó ma útjelző táblaként álljon előttünk.” (…) „Hiszünk, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. (…) Hiszünk abban, hogy van értelme gyermekeinket Isten útjára indítani.”

Igemagyarázatában a gyermekekre, a családra és a közösségre erejére tért ki. „Ezért nem csak hiszünk, hanem teszünk is. (…) Nemcsak álmodunk, hanem dolgozunk is, a tettek mezejére lépünk.” Visszaemlékezett a tizenöt évvel ezelőtti történésekre, a közösség tenni akarására és szolgálatára. „Tenni hitből fakadó szeretettel. (…) Leszünk, ha hiszünk és teszünk, akkor meg is maradunk.” Mint mondta, hittel, tettekkel és krisztusi jövőképpel igazi közösség épül Berzétén. Köszönetet mondott azokért, akik elfogadták a meghívást az együttlétre, a közreműködőkért, a szolgálatot vállalókért, minden szívért, aki erre a napra érkezett.

Faragó László, Magyarország Kassai Főkonzulátusának konzulja köszöntőjében

a rendezvény erejéről és a gyülekezet erőn felüli elszántságáról beszélt.

Kitérve a kezdetekre, a közös felismerésre, „hogy az igazi élet az, amit másokért élünk, egy rajtunk, az egyénen túlmutató célért, a gyermekekért, a jövőért, a közös jövőnkért”. „A gondosan nevelt gyerekekből lesznek az együtt ünneplő, egymásra odafigyelő felnőttek, barátok, közösségek és keresztény jövő” – hangsúlyozta a konzul.

Demeter Zoltán, Magyarország országgyűlési képviselője üdvözlő beszédében köszönetét fejezte ki a szervezőknek, majd a bánhorváti testvérgyülekezeti együttműködésről mondta el gondolatait. Kiemelte a gyermekek iránti elkötelezettséget, „mert mindannyiunk számára a jövőt jelentik, a gyermekeinkért élünk, mert bennük látjuk a jövőnket, életünk folytatását”.

A beszédeket követően a Nagybalogi Református Gyülekezet dicsőítő csapata adott koncertet, majd sor került a gyerekek megáldására.

Az istentiszteletet egy templomkerti fesztivál követte, amelynek keretében különböző ételeket lehetett fogyasztani. Az egyházközséghez tartozó gyülekezetek vállalták fel a finomabbnál finomabb étkek elkészítését.

Volt babgulyás, pacalpörkölt, töltött káposzta, palacsinta és juhtúrós sztrapacska is. A rendezvényre látogatók a sütemények bő kínálatából is kóstolhattak.

A kísérőprogramok keretében Kozsár Miklós tartott előadást, aki bemutatta a Pro traditio plus, nonprofit szervezet kiadásában a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az engedélyezése alapján megjelentetni kívánt Ila Bálint Gömör megye I–IV. című művét, amely tárgyalja valamennyi Gömör megyei település történetét a kezdetektől 1773-ig.

A gyerekek íjászkodhattak, ugrálóvárban játszhattak, lovagolhattak és a bátrabbak a motorozást is kipróbálhatták. Meglepetésként, a felnőttek segítségével a templomkertben összeszedett almákból saját maguk készíthették el almalevüket.

A rendezvényen befolyt adományok a megrongálódott templomtorony felújítását szolgálják majd.

Máté Gyöngyi/Felvidék.ma