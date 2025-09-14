Home Kitekintő Trump olajembargót sürget Oroszországgal szemben
Trump olajembargót sürget Oroszországgal szemben

Fotó: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

Levélben szólította fel a NATO-tagállamokat Donald Trump amerikai elnök, hogy ne vásároljanak kőolajat Oroszországtól, és vezessenek be szigorú szankciókat Moszkvával szemben az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Az elnök jelezte: amennyiben a szövetségesek lépnek, Washington is nagyszabású büntetőintézkedéseket fog bevezetni Oroszország ellen.

Közben a NATO pénteken meghirdette a Keleti Őrszem nevű műveletet, amely a szövetség keleti határainak védelmét szolgálja. Az akcióra azután került sor, hogy orosz drónok hatoltak be a lengyel légtérbe. Marcin Bosacki lengyel külügyminiszter-helyettes az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén kijelentette:

„Lengyelország területi integritását példa nélküli léptékben, szándékosan sértették meg. Tudjuk, hogy nem tévedés történt.”

A francia kormány három Rafale vadászbombázót vezényelt Lengyelországba, a gépek már bevetésre készen állnak. Litvániában a német hadsereg, a Bundeswehr csapatai is megerősített készültségben vannak. Jörg See vezérőrnagy szerint a fő cél az elrettentés.

A feszültséget fokozza, hogy Belaruszban zajlik a Zapad 2025 orosz–fehérorosz közös hadgyakorlat, amely több NATO-tagállam határához közel folyik.

Donald Trump kezdetben úgy nyilatkozott, hogy az orosz drónok behatolása akár tévedés is lehetett, ám az amerikai ENSZ-nagykövet később leszögezte: az Egyesült Államok kiáll szövetségesei mellett, és készen áll a NATO teljes területének védelmére.

MTI/Felvidék.ma

