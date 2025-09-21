A Csemadok tisztújító közgyűlése képekben

Szeptember 20-án Ipolynyéken tartotta meg XXVI. Országos Közgyűlését a Csemadok. A szlovákiai magyar kulturális szövetség országos tanácskozása egyben tisztújító közgyűlés is volt.

Három elnökjelölt közül választották meg a Csemadok új országos elnökét, emellett további vezetőségi tagok kilétéről is szavaznak.

Kiss Beátát választották meg országos elnöknek, a Csemadok országos alelnöke Köteles László A Csemadok Országos Ellenőrző Bizottság elnöke Presinská Laura lett. A regionális alelnöki tisztséget Mézes Rudolf (nyugat-szlovákiai regionális alelnök); Hrubík Béla (közép-szlovákiai regionális alelnök); Kopasz József (kelet-szlovákiai regionális alelnök) szerezte meg.

A megválasztott országos elnökség tagjai továbbá Neszméri Tünde (ifjúsági ügyekkel megbízott elnökségi tag); Zupko Tamás (szórványért felelős elnökségi tag); Moravek Ivett (elnökségi tag); Sztruhár Izrael Diána (elnökségi tag); Agócs Ildikó (elnökségi tag); Varga Tibor (elnökségi tag).

A részletes beszámolók ITT és ITT olvashatóak.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma