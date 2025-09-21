Home Képriport A Csemadok tisztújító közgyűlése képekben
Képriport

A Csemadok tisztújító közgyűlése képekben

Pásztor Péter
Pásztor Péter
(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Szeptember 20-án Ipolynyéken tartotta meg XXVI. Országos Közgyűlését a Csemadok.  A szlovákiai magyar kulturális szövetség országos tanácskozása egyben tisztújító közgyűlés is volt. 

Három elnökjelölt közül választották meg a Csemadok új országos elnökét, emellett további vezetőségi tagok kilétéről is szavaznak.

Kiss Beátát választották meg országos elnöknek, a Csemadok országos alelnöke Köteles László A Csemadok Országos Ellenőrző Bizottság elnöke Presinská Laura lett. A regionális alelnöki tisztséget Mézes Rudolf (nyugat-szlovákiai regionális alelnök); Hrubík Béla (közép-szlovákiai regionális alelnök); Kopasz József (kelet-szlovákiai regionális alelnök) szerezte meg.

A megválasztott országos elnökség tagjai továbbá Neszméri Tünde (ifjúsági ügyekkel megbízott elnökségi tag); Zupko Tamás (szórványért felelős elnökségi tag); Moravek Ivett (elnökségi tag);  Sztruhár Izrael Diána (elnökségi tag); Agócs Ildikó (elnökségi tag); Varga Tibor (elnökségi tag).

A részletes beszámolók ITT és ITT olvashatóak.

A szerző felvételei. 

Pásztor Péter/Felvidék.ma

Kapcsolódó cikkek

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Benedek László Emléknap és emléktábla-avatás Beretkén

Böjte Csaba atya és árvái Rimaszombatban jártak

Őszi elcsendesedő barangolás Pozba-Szentkúton

Barangolás a 43. Csallóközi Vásárban

Emlékünnepély Nemesradnóton képeken

Félszáz gyalogos zarándok indult Esterházy János boldoggá avatásáért

Az idei Esterházy János Zarándoknap képeken

Fajčík Éva misztikus kiállítása az ipolysági zsinagógában

Krúdy Gyula podolini emléktáblájának újraavatása képeken

Ünnepélyes tanévnyitó a Selye János Egyetemen

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma